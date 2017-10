Planète femmes: l’actualité d’octobre

En France, les photos publicitaires retouchées devront désormais être accompagnées de la mention «contrôle de Photoshop». Le but de l’exercice est de prôner la transparence et de décourager les annonceurs d’altérer les images des mannequins – notamment en les amincissant à outrance. Les fautifs qui omettront de se soumettre au décret recevront une amende de 37 500 € (plus de 55 000 $ canadiens).

Exit les modèles de beauté irréalistes!

Source: Marie Claire