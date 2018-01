Québec: 10 personnalités nous disent pourquoi il fait bon vivre ici!

Kim Thúy

C’est un nouveau pays tous les trois mois. L’hiver efface tous nos excès des autres saisons et l’été nous offre la rédemption… Le Québec est peut-être le seul lieu au monde qui nous encourage à nous réinventer. Non seulement il pardonne les erreurs et les échecs, mais il applaudit l’audace. Il aime sa culture avec l’ardeur des amoureux et la passion de la jeunesse. Il m’a purifiée, élevée, éduquée, propulsée dans la vie avec la force de ceux qui s’émerveillent sans retenue.