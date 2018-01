Rohingyas: portraits de cinq femmes réfugiées

Depuis la fin du mois d’août, plus de 620 000 Rohingyas ont fui leur domicile au Myanmar et trouvé refuge dans des camps au Bangladesh, afin d’échapper aux violences des forces armées du pays (le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a évoqué une campagne de nettoyage ethnique). Les Rohingyas sont une communauté musulmane minoritaire établie dans l’État de Rakhine, au Myanmar, à qui l’on refuse la citoyenneté depuis 1982, et qui fait l’objet de persécution depuis les années 1970.

Début novembre, deux travailleuses d’Oxfam Canada ont visité les camps d’Unchiprang et de Balukhali, dans le sud du Bangladesh, afin de se rendre compte des conditions de vie des réfugiés et de la façon dont Oxfam répondait à leurs besoins. « On peut difficilement se faire une idée de l’ampleur de la crise avant d’arriver sur place, témoigne Brittany Lambert, spécialiste en politiques concernant les droits des femmes auprès de l’organisme. « Même si l’on connaît les chiffres, quand on arrive et qu’on aperçoit tous ces gens, entassés, et les abris qui s’étendent à perte de vue… » Brittany Lambert et sa collègue Kate Higgins, directrice des politiques et des campagnes chez Oxfam Canada, ont rencontré plusieurs familles dans chacun des camps. Elles nous livrent le portrait de cinq femmes, avec un bref récit de l’histoire de chacune.

Photo : Salahuddin Ahmed/Oxfam Arefa, 45 ans Arefa et ses six enfants, âgés de 4 à 19 ans, vivent au camp de réfugiés d’Unchiprang depuis environ un mois. Le mari d’Arefa n’est pas avec eux; il a dû se rendre à un camp plus grand afin de recevoir des soins médicaux. Sa famille a mis une semaine pour se rendre à Unchiprang, un trajet effectué sous la pluie incessante et sur des chemins boueux. Le bateau sur lequel ils ont traversé le fleuve Naf, qui sépare le Myanmar et le Bangladesh, était si chargé de passagers qu’une femme est tombée par-dessus bord. Comme les familles ne reçoivent qu’un seul coupon de rationnement au camp, la famille d’Arefa souffre souvent de la faim. Sa fille et son gendre, qui vivent au camp de réfugiés de Balukhali, sont venus l’aider pendant l’absence de son mari.

