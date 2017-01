Un pas en avant pour les femmes

Un pas en avant pour le femmes

Un pas en avant ?

En Arabie saoudite, les femmes doivent obtenir l’autorisation d’un tuteur – mari, père, fils, frère, neveu – pour travailler, voyager, se faire soigner et se doter d’une carte d’identité ou d’un passeport. Toutefois, ça pourrait changer. À la suite d’un rapport de l’ONG Human Rights Watch soulignant que cette tutelle reste « l’entrave la plus importante aux droits des femmes dans le pays », Aziza Youssef, universitaire à la retraite, a eu l’idée de lancer une pétition demandant l’abolition de ce système. Depuis le début de l’automne, 20 000 Saoudiennes et Saoudiens y ont apposé leur signature. Quelques milliers sur une population de 30 millions, cela semble peu. Mais comme c’est la première fois qu’une telle initiative reçoit l’appui de nombreux hommes et de certains milieux religieux conservateurs du pays, tous les espoirs sont permis.

Sources : Agence France-Presse, Grazia et Libération



