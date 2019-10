Carmina Burana fait un grand retour au ballet

Plus de 40 danseurs, 70 musiciens et 43 solistes et choristes seront réunis sur scène pour présenter cet imposant spectacle qui propose une réflexion sur l’être humain et la fragilité de son legs et de son destin.

La célèbre production sera suivie d’une représentation du bouleversant Stabat MATER. Le chorégraphe roumain Edward Clug instille un souffle moderne au célèbre hymne baroque sur la désolation de la Vierge Marie devant son fils crucifié.

Du 3 au 19 octobre à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal.

À lire aussi: Marie-Nicole Lemieux en tournée au Québec