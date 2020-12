Cadeaux de Noël : les livres à offrir ou à s’offrir

Par Martine Desjardins, Alto

Fille, femme, autre

L’année dernière, l’écrivaine britannique et nigériane Bernardine Evaristo est devenue la première femme noire à mettre la main sur le prestigieux prix Booker. Multipliant décors et points de vue, Fille, femme, autre réunit 12 personnages féminins et non binaires de tous âges – presque tous noirs –racontant leur expérience et leur vision du monde en autant de chapitres. Trop souvent invisibles et privées de voix, ces héroïnes témoignent chacune à leur façon de l’exil, du racisme, du sexisme, de la violence et de l’amour. La plume rythmée, presque incantatoire, impose sa pertinence de page en page.

Par Bernardine Evaristo, Éditions Globe

Pleurer au fond des mascottes

Qui se dissimule derrière la fourrure chaleureuse et le sourire factice des mascottes ? C’est la question que pose le prolifique auteur Simon Boulerice, dans sa nouvelle œuvre Pleurer au fond des mascottes. Dans cette autofiction, l’écrivain revisite trois souvenirs liés à l’arrivée lumineuse du théâtre dans sa vie. Avec sa candeur et sa sincérité habituelles, il va au-delà des apparences pour exposer les meurtrissures, les mémoires et les apprentissages qui se cachent sous son énergie communicative et son sourire perpétuel.

Par Simon Boulerice, Québec Amérique

Abandon

À mi-chemin entre le récit et le reportage, Abandon est une incursion personnelle et saisissante au cœur des vastes territoires de l’Ouest américain. À l’aube de la ménopause, en deuil de ses deux parents, la Britannique Joanna Pocock s’est établie pendant deux ans au Montana, où elle a découvert d’autres modes de vie liés à la nature et développé une fascination pour les environnementalistes radicaux. Dans une narration nuancée, elle témoigne des dérives écologiques de l’humanité et de la fragilité de paysages encore sauvages dont l’avenir est pour le moins incertain.