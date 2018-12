France Castel: un tête-à-tête avec une grande dame

La musique que j’écoute en ce moment

Les concertos pour violoncelle de Bach ou du vieux jazz. J’adore l’émission de Stanley Péan [NDLR : Quand le jazz est là, à ICI Musique]. Je dois toutefois dire que j’écoute de moins en moins de musique. Elle m’a longtemps habitée, mais je m’en détache tranquillement, comme si j’avais moins besoin d’être stimulée par elle. L’âge nous fait faire de drôles de constats! [Rires]

Un livre que j’ai lu et relu

Je l’ai aussi souvent offert: Une vie bouleversée,d’Etty Hillesum. C’est l’histoire d’une jeune Juive dans un camp. Elle écrit avec une telle lucidité, une telle lumière… Cet ouvrage est une leçon de résilience.

Un vêtement qui me fait sentir belle

Celui qui m’a été offert par ma fille ou une personne qui m’est chère, car il a une valeur sentimentale. Même chose avec un vêtement d’un personnage que j’ai incarné. Mais je me sens aussi trèèès bien dans ma robe de chambre!

J’aime mon travail parce que…

Il me permet d’utiliser d’une manière créative et de redonner tout ce que je porte en moi et tout ce que je suis.

Une passion ou un intérêt qu’on ne me connaît pas

Je suis fascinée par les ruisseaux. J’apprécie aussi la grande beauté des églises, même si je ne suis pas pratiquante. Lorsque je suis en tournée, je les fais parfois ouvrir pour les visiter… Ce sont des lieux inspirants pour moi. J’aime les odeurs qu’on y trouve et l’idée que les gens s’y recueillent. Ça me permet de faire la paix avec mon humanité.

Un film qui m’a marquée

La strada, de Federico Fellini, dont la lumière et la démesure continuent de m’habiter. Aussi, je suis tombée sur Le locataire[NDLR :un homme imagine que ses voisins veulent le pousser au suicide] de Roman Polanski par hasard, hier, et je suis restée scotchée devant mon écran. On dirait que j’ai un intérêt pour les films un peu tordus! [Rires]

Pour gérer mon stress, je…

Médite tous les jours. On peut méditer de façon passive ou active. Souvent, je marche. Ce sont des moments dont j’essaie de profiter le plus possible et qui me permettent de faire mon ménage intérieur. J’aime également me faire masser.

J’ai peur…

Oh! J’ai plusieurs peurs, mais j’ai aussi tous les courages!

La personne qui me touche le plus au monde

En ce moment, c’est l’un de mes petits-fils, parce qu’il vient d’avoir 16 ans et qu’il s’apprête à entreprendre sa vie d’adulte… Je trouve ça touchant. Mais je pourrais aussi parler de ma petite-fille et de… Impossible de choisir une seule personne!

Une journée satisfaisante, c’est…

Celle où tu vis ce qu’il y a à vivre à ce moment-là, que ce soit travailler un peu trop, aller dans la nature ou jouer au poker.

Je suis privilégiée…

D’être en santé, d’être encore cohérente, d’être vivante, d’être aimée et d’aimer. Le reste, c’est des bonus!

J’aimerais que les gens de souviennent de moi comme d’une personne…

Qui savait bien vivre!

Je ne partirais jamais sans…

Avoir fait la paix avec moi-même et avec les miens. Dans un tout autre ordre d’idées, je ne partirais jamais sans jujubes et sans ma mélatonine pour dormir!

Une qualité que j’aimerais développer

La patience. Elle s’estompe lorsqu’on vieillit!

Une chose que j’aimerais accomplir

Je voudrais être capable de guérir tous les maux de l’âme et du corps des gens.

Je suis accro…

À la vie et à toutes les formes de compulsion, ainsi qu’à mon soap operapréféré: The Young and the Restless (CBS).

Un coin du monde où j’irais vivre demain matin

En Corse. Il s’agit d’un endroit magnifique, c’est tout près de l’Italie et, surtout, je n’y connais personne.

Le plat que je réussis le mieux

L’osso buco ou l’escalope milanaise. Mais, sans vouloir me vanter, je réussis tous mes plats!

Les livres qui traînent en ce moment sur ma table de chevet

Du bonheur: un voyage philosophique,de Frédéric Lenoir. Et j’ai ressorti Le pouvoir du moment présent,d’Eckhart Tolle.

Si je veux m’évader, je…

Participe à un tournoi de poker, marche à la montagne, magasine sur Laurier Ouest…

Une folie que j’aimerais faire avant de mourir

Je garde ça secret… parce que ça ne se dit pas!

À lire: Virginie Fortin, plus que douée!