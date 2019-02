Le Monstre, la série-choc inspirée par la vie d’Ingrid Falaise

En plus d’être signée par un duo inédit – la prolifique Chantal Cadieux au scénario, Patrice Sauvé à la réalisation –, la minisérie adaptée du terrible épisode de violence conjugale vécu par la comédienne Ingrid Falaise, qu’elle dévoilait en 2015 dans Le Monstre (Libre Expression), fera briller deux jeunes talents. Rose-Marie Perreault, dont le CV compte Ruptures (en Jessica de Vries, R-C), le prochain film de Micheline Lanctôt et Clash (de retour le 25 février à VRAK), et Mehdi Meskar, un acteur italo-marocain déniché en France et qui a renversé Ingrid en audition. Sur Extra Ici TOU.TV en février.

