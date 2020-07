Quand on pense au Canada, ce ne sont pas les plages de sable blanc qui nous viennent spontanément à l’esprit. Pourtant, le pays est bordé de magnifiques côtes océanes s’étendant à perte de vue. Ajoutons à cela des milliers de kilomètres de rivages entourant petits et grands lacs, et l’on obtient une myriade d’endroits spectaculaires qu’une vie entière ne suffirait pas à explorer.

Voici notre palmarès des plus belles plages du Canada: celles où l’eau est chaude, où le sable est doux, où il fait bon surfer et se baigner, et où la vie sous-marine est riche. Tout ça d’un océan à l’autre de notre grandiose ô Canada.

Les 20 plus belles plages au pays 1 / 20 Photo: @littlemissmagi/Instagram. Skaha Beach, Penticton, Colombie-Britannique La vallée de l’Okanagan possède quelques-unes des plus belles plages du pays. Skaha Beach, parfaite pour les familles, est vraiment exceptionnelle. À la frontière sud de la plage, des ados installent des filets de volleyball, et des enfants courent dans les parcs verdoyants. On y trouve tables à pique-nique, courts de tennis et de basketball, glissades d’eau et marina. Le petit plus: En août, pendant le Penticton Peach Festival, la plage accueille un concours de châteaux de sable. Les créations intrigantes valent le coup d’œil. Comment s’y rendre: À partir de Penticton, prendre la 97 vers le sud.

Cet article est une mise à jour d’un texte publié le 11 juillet 2017.