Les Berkshires: l'autre Massachusetts

Déco chic et jardins somptueux

The Mount, Lenox

Aux 18e et 19e siècles, de riches Américains s’établissent dans les Berkshires. Ils y construisent d’imposantes demeures – de véritables palais – de style Gilded Age (âge doré). Et ne ménagent aucun effort pour étaler leur richesse: marbre, dorures et fioritures sont les normes du grand chic et y abondent.

L’une de ces luxueuses propriétés, The Mount, est ouverte au public. Elle a jadis appartenu à Edith Wharton, prolifique écrivaine et gagnante d’un prix Pulitzer pour son roman The Age of Innocence, publié en 1920. L’autrice s’est établie dans cet endroit enchanteur en 1902, et sa résidence, décorée dans le menu détail, donne un aperçu de l’opulence et de la grandiloquence de ce coin du Massachusetts, à l’époque. On visite les lieux au gré de ses envies ou avec un guide. À ne pas manquer: les majestueux jardins où les arbustes taillés avec précision côtoient des fontaines en pierre et des parterres de fleurs parfaitement alignés. L’été, ces jardins deviennent musée à ciel ouvert et accueillent des sculptures de style contemporain qui s’intègrent au paysage.

La tête dans les montagnes

Mont Greylock, Lanesborough

Les Berkshires, c’est le nom de la région, mais c’est aussi et surtout celui d’une chaîne de montagnes. De somptueuses routes panoramiques offrent des vues imprenables de ce tableau verdoyant. Pour en profiter pleinement, direction mont Greylock. Culminant à 1 065 mètres d’altitude, soit un peu plus que le mont Tremblant, c’est le plus haut sommet du Massachusetts. Par temps clair, il est possible d’observer les contrées des Berskhires sur une éten-due de 145 kilomètres. Comme si on voyait Trois-Rivières de Montréal… Avec des sentiers de différents degrés de difficulté, la montée est accessible à tous les types de randonneurs.

L’art contemporain à l’usine

MASS MoCA, North Adams

Près de l’entrée du Musée d’art contemporain du Massachusetts (MASS MoCA), trois véritables érables, suspendus racines vers le ciel et feuillage vers le bas, annoncent que ce qui attend les visiteurs n’a rien d’ordinaire. Et on est servi! Au total, 26 bâtiments composent ce musée consacré aux arts visuels et aux performances artistiques en tout genre. Aménagées dans une ancienne usine, les nombreuses galeries ont gardé le décor industriel aux murs de briques et à l’abondante fenestration. Sculptures et installations d’artistes, émergents ou bien établis, jalonnent ces lieux immenses – l’établissement s’étend sur 250 000 pieds carrés. S’il n’y avait qu’un seul arrêt à mettre au programme lors d’une virée dans les Berkshires, le MASS MoCA s’imposerait de soi…

Promenade au centre-ville

Ville de Lenox

Comment ne pas succomber au charme de Lenox, hameau bucolique de 5 000 habitants? Le petit centre-ville, coquet, invite à la détente. Dans ses jolies rues, où les drapeaux américains règnent en maîtres, on flâne dans les boutiques d’artisanat et les galeries d’art, et on s’arrête au Bookstore & Get Lit Wine Bar, une librairie indépendante où l’on peut bouquiner tout en sirotant un verre de rouge.

Dans la majorité des restos de Lenox, on fait la part belle aux produits locaux. C’est le cas du Shots Cafe, où l‘on s’attable à la terrasse le temps d’un sandwich et d’une viennoiserie, ou du Nudel, sympathique resto où le menu change au gré des saisons. Pour terminer la soirée, on fait un dernier arrêt au bar du Gateways Inn, auberge au charme historique avec ses épais tapis fleuris, ses imposantes moulures de bois et son mobilier antique. Sur la carte des vins et alcools: 200 variétés de whiskys!

Rencontre des beaux-arts, du design et de la nature

The Clark, Williamstown

Ce qui frappe en arrivant au musée The Clark, c’est le design contemporain du lieu, avec son bâtiment de béton et de verre aux lignes épurées planté en pleine nature. Dans la cour, un bassin d’eau reflète le paysage au flanc d’une douce colline verdoyante. Cet édifice résolument moderne (il a été inauguré en 2014) est relié à un autre pavillon de facture beaucoup plus classique, construit dans les années 1950. Il abrite une impressionnante collection permanente de plus de 9 000 œuvres de grands maîtres européens et américains dont Monet, Picasso et Winslow Homer, pour n’en nommer que quelques-uns.

Symphonie en plein air

Tanglewood, Lenox

Centre culturel en plein air, Tanglewood est une véritable institution de la région. Depuis 1937, durant la belle saison, on y présente des spectacles et des concerts dans un impressionnant amphithéâtre couvert situé sur un domaine de 210 acres de verdure. Ouvert de juin à septembre, Tanglewood devient la résidence estivale de l’Orchestre symphonique de Boston (le BSO, comme l’appellent les gens du coin) et attire près de 350 000 mélomanes chaque année.

Les spectateurs s’y entassent pour entendre, dans un silence quasi mystique, les plus grands airs classiques interprétés par le BSO, mais ils s’y rendent aussi pour chanter à tue-tête avec des stars du Rock and Roll Hall of Fame, comme le Steve Miller Band et James Taylor. Et encore mieux, il est possible d’assister aux événements pour pas cher, en achetant des billets donnant accès… à la pelouse. On apporte sa chaise de jardin, sa nappe à carreaux et son panier à pique-nique. Quelle belle façon de profiter d’un concert estival!

Les frais de ce voyage ont été payés par l’Office de tourisme du Massachusetts, qui n’a eu aucun droit de regard sur le contenu du reportage.

