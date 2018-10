Harmoniser les couleurs

On donne de la vie à la pièce en regroupant les livres par couleur, en se basant sur la palette de l’arc-en-ciel ou en combinant les nuances à sa guise. Si on possède beaucoup d’ouvrages dans les mêmes tons, on les assemble par petits groupes de même teinte qu’on répartit sur les tablettes pour une composition équilibrée.