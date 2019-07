Les meilleurs linges de cuisine à moins de 2 $

Ils allient les aspects pratique et esthétique des choses. Les linges de cuisine en coton de style «sac à farine» possèdent tout le charme de la simplicité rustique.

Quelle est l’origine des linges de style «sac à farine»?

Rappelant les sacs à farine d’autrefois, ils sont faits d’un coton au tissage serré comme celui qu’on utilisait pour fabriquer ces sacs qui contenaient la farine, la semoule de maïs, le sucre… Une fois les sacs vides, les gens les recyclaient de diverses façons. Les linges qu’on trouve aujourd’hui sont un peu plus raffinés, mais ils ont conservé le type de tissage un peu rugueux, et leur toile blanche fait le plus bel effet dans n’importe quelle cuisine.

À quels usages peuvent-ils servir?

On les utilise comme essuie-mains dans la cuisine. Mais comme ils sont faits de coton à 100%, ils peuvent servir à bien d’autres choses. Très absorbants, ils sèchent plus rapidement que les linges à vaisselle ordinaires. Et comme ils sont exempts de teinture, ils ne posent aucun risque alimentaire.

Ils sont parfaits pour essorer les laitues, les fines herbes et les légumes; pour emballer et ranger les aliments; pour recouvrir les produits fermentés maison, tels le kombucha et la choucroute; pour égoutter le yogourt et la ricotta maison; pour recouvrir la pâte à pain au levain pendant qu’elle lève. Et, bien sûr, pour essuyer la vaisselle!

Un lavage en machine, et hop! on les utilise encore et encore sans qu’ils s’abîment, peluchent ou tombent en lambeaux. Ils servent aussi à polir les miroirs et la robinetterie – sans résidu de peluche.

Où peut-on les acheter?

Notre conseil: on se sert des plus épais pour essuyer la vaisselle et essorer les légumes, et des plus minces pour égoutter le yogourt et le fromage.

Pour environ 20 $, on peut se procurer un paquet de 12 linges de qualité supérieure de Utopia Kitchen et, à environ 8 $, on trouve chez Walmart un ensemble de 5 linges plus minces et moins durables. Simons propose un ensemble de 2 linges pour 6 $.