Les plus belles randonnées du monde

Le parc national Torres del Paine

Le joyau du bout du monde.

Situé au Chili, entre la cordillère des Andes et la Patagonie, ce parc national est une splendeur été comme hiver. On peut y entreprendre des randonnées courtes, d’une durée de 1 à 5 heures, vers les points de vue les plus exceptionnels du parc, comme les 3 tours de granit qui culminent à près de 3000 mètres et qui ont donné leur nom à ce lieu magique. Pour les marcheurs aguerris, le Trek du W est le circuit le plus populaire: 76 kilomètres sur 4 à 5 jours de randonnée avec nuitées en refuge ou en camping. Des moments de pur bonheur, entre les glaciers, les lacs et les volcans.