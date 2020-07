Barbecues et accessoires pour mieux profiter de l'été

Picnic Time x Grill Ce barbecue portatif au charbon de bois nous suit de la plage au camping – ou s’installe sur le balcon. Vendu avec un sac, il se plie à plat pour un transport et un remisage faciles. À l’intérieur de l’appareil, on trouve des grilles en métal chromé qui s’adaptent parfaitement sur la base en fer noir lorsqu’elle est dépliée. Malgré sa taille réduite, il comporte une surface de cuisson généreuse.

Barbecue Duo 5050 On attendait depuis longtemps un barbecue hybride à prix raisonnable! Le fabricant Char-Griller propose le modèle Duo, qui nous permet de choisir entre cuisson au propane ou au charbon de bois. Sa surface de cuisson et de fumage est répartie entre des grilles en fonte émaillée et des grilles de réchaud. L’appareil est équipé de deux thermomètres, d’un récipient à cendres et de grilles ajustables.

Barbecue Rogue Conçu au pays, ce barbecue se distingue par la qualité de son acier inoxydable, ses grilles en fonte recouvertes de porcelaine et la fiabilité de son système d’allumage. On peut y ajouter un brûleur latéral infrarouge pouvant atteindre 1 800°F (982°C) pour faire saisir ses steaks comme au resto.

Barbecue SmokeFire Il y a actuellement un gros engouement pour les appareils à granules de bois qui infusent la nourriture d’arômes de fumée. Ce premier barbecue du genre signé Weber peut fumer, saisir et griller tout genre d’aliment, à des températures allant de 200°F à 600°F (93°C à 315°C). Sa surface de cuisson fait 672 po2 (4 335 cm2) et son fini émaillé résiste bien à la rouille.

La Plancha La surface pleine de cet appareil se prête à la cuisson d’une large gamme d’aliments, même les plus fragiles, qu’on peut saisir sans corps gras. Ses brûleurs atteignent 680°F (360°C) en quelques minutes. Il est compact et s’intègre à un module de cuisine extérieur. On peut aussi l’installer sur un chariot à roulettes.

Accessoires