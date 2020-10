Les vivaces

On coupe les vivaces à 2,5 ou 5 cm (1 ou 2 po) du sol pour leur permettre de pousser facilement au printemps. Si les plantes ne sont pas couvertes d’une grande quantité de neige, on utilise du paillis organique pour les protéger des gels et dégels. On le retire dès que possible au printemps.