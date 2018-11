Les meilleures applications pour se faciliter la vie

Transit: pour planifier ses déplacements

Transit, c’est le nec plus ultra des applications de transport. L’écran d’accueil affiche notre emplacement sur une carte, la liste de toutes les lignes d’autobus et de métro à proximité, l’heure prévue des prochains passages et la distance approximative des voitures Uber dans les environs. On entre sa destination dans la barre de recherche et on se voit proposer divers itinéraires, qui permettent par exemple de limiter la marche ou de repérer les pistes cyclables, les bornes Bixi et la position des véhicules de services de partage comme Communauto et Auto-mobile.

Tricount: pour tenir ses comptes à jour

S’il est une chose dont on n’a vraiment pas envie au retour d’un week-end entre amis, c’est bien de départager les dépenses, compiler les factures et rédiger 12 courriels pour expliquer qui doit combien à qui, pourquoi et comment. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe une appli pour ça ! On crée un tableau personnalisé, accessible à tous sur appareil mobile ou ordinateur. Chacun y entre ses déboursés, et Tricount détermine qui doit rembourser qui pour équilibrer les contributions.

Clue: pour suivre son cycle hormonal

Voilà l’une des applications de suivi du cycle menstruel les plus populaires du monde. Dans un calendrier, on entre diverses informations, des plus générales (durée des règles, douleurs, crampes) aux plus particulières (humeur, fatigue, sécrétions vaginales). Au fil du temps, Clue sera en mesure de prédire l’arrivée du SPM, des règles, de l’ovulation et de la période de fertilité avec de plus en plus de précision. Un must pour les femmes qui désirent concevoir ou celles qui souhaitent simplement découvrir et suivre les particularités de leur cycle.

CamScanner: our numériser la paperasse

Faute d’être l’application la plus excitante, CamScanner est sans doute l’une des plus pratiques, car elle transforme tout téléphone intelligent (ou tablette) muni d’une caméra en scanneur portatif. Elle permet de numériser documents, tableaux, cartes professionnelles, graphiques et factures pour ensuite les classer, les sauvegarder en format PDF ou JPEG, les télécopier, les imprimer, ou encore les envoyer par courriel ou sur un espace de stockage en ligne.

Noisli: pour s’aider à décompresser

Conçue pour créer un environnement sonore propice au travail ou à la relaxation, Noisli met le bruit au service de la productivité en assourdissant le vacarme ambiant pour favoriser la concentration. Les angoissés du silence pourront trouver le sommeil, méditer ou travailler en toute tranquillité au doux son d’un feu qui crépite, de vagues qui déferlent ou d’un orage qui gronde. À moins qu’ils ne préfèrent le bruit d’un restaurant bondé, d’un train ou d’un ventilateur ? (On n’est pas là pour juger !) Gratuite sur le web et 2,79 $ sur appareil mobile, Noisli est aussi disponible hors connexion.

Nos oreilles (de même que notre cerveau) s’en ravissent déjà.