Salle de bains : on rafraîchit la déco !

Ça y est, c’est décidé. On rénove la salle de bains ! Il était temps, car cette pièce est l’une des plus fréquentées de la maison. Qu’on veuille lui donner un petit coup de peinture ou la transformer de fond en comble, ces astuces de pros permettront de bien faire les choses sans y laisser toutes ses économies… si possible.

Si l’espace le permet, on installe une baignoire et une douche. Sinon, on n’insiste pas. Cela surchargerait la pièce. (Photo : Getty Images)

Première chose à retenir : que l’on souhaite simplement rajeunir le décor ou se débarrasser de la baignoire, de la toilette et du lavabo, les dépenses liées au projet peuvent vite grimper. Comment s’assurer de faire des choix à la fois durables et indémodables ?

Sophia G. Brancoli, fondatrice de La brancoli design, recommande de ne pas hésiter lorsque vient le temps d’acheter la plomberie et les sanitaires. On opte pour de l’équipement de qualité à l’épreuve du temps et dont l’étanchéité ne sera pas un enjeu. Le meuble-lavabo mérite aussi un bon investissement, car il donne le ton à l’ensemble de la déco. Il ne faut pas non plus lésiner sur les carreaux, selon Régine Apollon, designer d’intérieur pour Kaméléon Atelier. « Céramique ou porcelaine, ils s’abîment rapidement et risquent davantage de se fendiller ou de se casser s’ils sont de mauvaise qualité », dit-elle.

Elle fait remarquer que la production des carreaux à la mode peut être interrompue après un an ou deux. Cela pose un problème lorsqu’il faut en remplacer. Elle propose donc deux solutions : en prévoir un nombre supplémentaire – que l’on conservera dans un placard ou la remise – ou choisir un modèle plus classique qui restera longtemps offert en magasin. Comment les distinguer ? On demande à son designer ou à un conseiller en vente.

Il y a plusieurs façons de rafraîchir une salle de bains sans jeter son argent avec l’eau du bain. Maria Artmann, des Intérieurs Villedary Artmann, suggère, elle aussi, de consacrer une bonne part du budget à des carreaux de ciment ou de marbre pour la douche ou le sol.

En contrepartie, on doit y aller avec réserve pour le reste de la pièce en utilisant, par exemple, de la « tuile métro » – simple et blanche – ou une céramique à un prix plus abordable. « On choisit avec soin les endroits où poser les carreaux, puisque le coût des matériaux et de la main-d’œuvre peut vite grimper », dit-elle.

Si le budget est serré, on peut économiser beaucoup en optant pour des luminaires peu dispendieux. Et le choix est vaste ! Les rayons des quincailleries ou des magasins à grande surface, et les sites web des boutiques spécialisées débordent de modèles d’appliques murales, de lustres ou de suspensions à prix très raisonnables.

Jumelées aux traditionnels encastrés, ces sources d’éclairage secondaires ajoutent de la personnalité à la pièce et contribuent à lui conférer une ambiance propice à la détente, pour peu qu’on ait pris soin d’installer des gradateurs.

Des petits luxes qui valent le coup

Quoi de plus désagréable que de poser les pieds sur un plancher glacé au sortir de la douche le matin ! La solution : les planchers radiants. Voilà un investissement qui garantit chaleur et confort.

« Ce sont sur des petits luxes comme ça qu’il est bien d’investir », dit Maria Artmann.

Et si on est du genre à se prendre pour Cléopâtre, la baignoire profonde est de mise. Elle favorise une détente digne du nirvana, tout en devenant, lorsque l’espace le permet, le point de mire de la salle de bains.

Les erreurs à éviter

Bouger la tuyauterie ? C’est non ! tranchent les expertes. Pour une raison bien simple : ces travaux sont hors de prix. En fait, le déplacement des toilette, baignoire et lavabo est à considérer seulement si l’ergonomie de la pièce l’exige.

Et tant qu’à y aller dans les mises en garde : du début à la fin des travaux, on tempère son enthousiasme ! « Parfois, les gens surchargent leur salle de bains, explique Maria Artmann. Quand l’espace est restreint, il faut faire des choix. Si une baignoire et une douche ne peuvent cohabiter, on opte alors pour une baignoire-douche ou pour une grande douche italienne qui remplace alors la baignoire. »

Régine Apollon met le doigt sur un autre péché du design, soit de ne pas prévoir suffisamment de prises électriques. L’un doit pouvoir se raser pendant que l’autre se sèche les cheveux avec aisance et sans que les fils s’entortillent.

Faut-il tout changer ?

Quelques idées pour faire les meilleurs choix.

Préserver ce qui doit l’être

La salle de bains comprend des éléments de déco qui s’agencent avec le caractère général de la maison ? D’après Régine Apollon, avant de se lancer dans les rénos, il vaut parfois la peine de retirer ou de protéger les moulures, cadres de porte et de fenêtre, meubles sur mesure, ou un plancher fait d’une céramique vintage irremplaçable. Même si cela se révèle plus coûteux. Mariés à des éléments contemporains, ces touches du passé, bien préservées, ajouteront une saveur unique à la pièce.

Miser sur les détails

Le marbre texturé, la toilette Toto avec lunette chauffante, la céramique italienne, c’est fort joli, mais pas essentiel. Loin de là. On peut rafraîchir sa salle de bains en apportant des changements mineurs qui auront un effet visuel majeur. Et à peu de frais. Un meuble-lavabo retrouvera sa jeunesse perdue grâce à une couche de peinture ou à une nouvelle robinetterie. Pour rehausser l’ensemble, Régine Apollon suggère aussi de jouer avec la variété des textures et des finis et de considérer les luminaires comme les bijoux de la pièce.

Tourner le dos aux tendances

La mode change d’année en année. Pour éviter d’y succomber, Sophia G. Brancoli conseille d’analyser les pièces de la maison dans le but de dégager une ligne directrice que l’on respectera en redécorant sa salle de bains. On évitera ainsi qu’elle détonne sur le reste. « Il faut trouver un équilibre entre les tendances et les éléments intemporels, sans imiter à tout prix les photos qu’on trouve sur Pinterest », dit-elle.

Par exemple, la designer suggère de ne pas succomber aux matériaux cuivrés ou dorés, ainsi qu’au métal en fini noir, qui passeront. En revanche, le nickel brossé, le laiton et l’acier inoxydable sont des indémodables.

Pour les carreaux, qu’ils soient posés au sol ou au mur, et pour le revêtement du meuble-lavabo, on privilégie les teintes neutres. On insuffle couleur et personnalité à l’aide d’accessoires qui peuvent être remplacés régulièrement à peu de frais. Et, autre astuce à considérer : la peinture se recouvre aisément… Voilà une façon facile de suivre les tendances sans engager trop de dépenses.