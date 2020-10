3 vignobles québécois à découvrir

La nature se pare de ses plus belles couleurs et, dans les vignobles du Québec, les raisins bien mûrs sont gorgés de soleil. Les sainte-croix, seyval blanc et autres cépages qui poussent sous nos latitudes sont fin prêts à être cueillis. Les vignerons, qui les ont bichonnés tout l’été, leur feront honneur. Après les vendanges, ils en tireront des vins dont la qualité impressionne et qui trouveront une place de choix sur des tables bien garnies. Cet automne, pourquoi ne pas faire une petite tournée de nos vignobles pour goûter au savoir-faire de nos producteurs ? Leurs portes sont grandes ouvertes ! En voici trois qui valent le détour.

Le Domaine du Ridge, Cantons-de-l’est

Visite guidée du vignoble, dégustation commentée des 10 vins du domaine et de produits locaux, participation aux vendanges, etc.

205, chemin Ridge, Saint-Armand

domaineduridge.com

Vignoble Rivière du Chêne, Laurentides

Visite guidée du vignoble, dégustation de vins, soirées Bistro, vins et tapas, brunch, etc.

807, rivière nord, Saint-Eustache

vignobleriviereduchene.ca

Domaine des 3 Moulins, Capitale-Nationale

Visite guidée du domaine, balade libre dans les vignobles, dégustation de vins, participation aux vendanges.

1333, route 138, Neuville

domainedes3moulins.com

