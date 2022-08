3 shampooings solides qu'on adore

Les shampooings solides durent deux à trois fois plus longtemps que les versions liquides et se font tout petits dans les valises. Écologiques et économiques !

Envoûtant

L’entreprise québécoise Attitude poursuit sa croisade antiplastique en lançant une gamme de soins beauté en barres. Un coup de cœur : le shampooing volumisant parfumé à l’orange et à la cardamome. Les cheveux fins bénéficient de l’extrait de protéines de soya qui amplifie la sensation d’épaisseur, tandis que l’argile rouge et l’huile d’argan leur apportent douceur et brillance.

Shampooing volumisant Leaves Bar, fragrance orange et cardamome, d’Attitude, 14,95 $ les 113 g

Sucré

La Drummonvilloise Véronique Henri, experte ès savons et bombes de bain, s’occupe aussi de nos cheveux. Son shampooing artisanal Pêch’Amoureuse est beau comme un jaspe et sent bon le dessert sorti du four. Il contient de l’huile de jojoba et de ricin, et de l’extrait de guimauve – la plante, pas la confiserie ! –, qui facilite le démêlage.

Shampooing solide, fragrance pêch’amoureuse, d’Efferv’essence, 15 $ les 55 g

Fruité

Un des plus grands succès de la marque Klorane est maintenant offert en version barre. Le shampooing solide à la mangue, destiné aux cheveux secs, contient toujours les précieux actifs extraits du noyau du fruit –­ les acides gras et les polysaccharides nourrissants et hydratants. La mousse légère laisse un parfum gourmand dans la chevelure. Le pain compact biodégradable permet de 32 à44 lavages.

Shampooing solide à la mangue de Klorane, 13,99 $ les 80 g

Strict nécessaire

La savonnerie-culte des Cantons-de-l’Est propose un shampooing à base de trois huiles (olive, coco et ricin) et de cire d’abeille. La formulation simplifiée nettoie les cheveux, le cuir chevelu et aussi la peau, même la plus sensible. L’entreprise nous a habituées à des emballages joliment illustrés – sur celui-ci, c’est une licorne à magnifique crinière qui nous accroche un sourire.

Shampooing nature de Savonnerie des diligences, 7,99 $ les 100 g