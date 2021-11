4 lotions corporelles qui laissent la peau douce

Pas fan des crèmes hydratantes trop riches qui collent à la peau ? Les lotions corporelles sont absorbées plus rapidement et laissent un voile velouté.

Gourmande

Nostalgique des belles journées d’été ? Vite, on étale au sortir de la douche ce lait à l’enivrante odeur de fleur de vanille, d’amande chaude et de noix de coco. Distribution des rôles : les beurres de cacao et de karité pour hydrater, les huiles de pépins de raisin, d’argan et de lin pour protéger et nourrir, et les céramides pour renforcer la barrière cutanée et retenir l’humidité dans la peau. Le tout est rapidement absorbé, sans laisser de pellicule grasse.

Veloutée

Du beurre de mangue hydratant, à la texture fondante. De l’allantoïde, une enzyme qui accélère la cicatrisation et le renouvellement cellulaire. Et, surtout, ce mariage unique d’effluves qui combine la lavande apaisante, la mûre sucrée, l’eucalyptus vivifiant et le musc sensuel. La recette parfaite pour réussir une parenthèse cocooning.

Vitaminée

Le flacon annonce les couleurs : orange rime avec agrume et vitamine. Ce sérum pour le corps à la consistance laiteuse fleure bon le fruit sucré-acidulé. La formule est enrichie de vitamines B5 (réparatrice), C et E (toutes deux antioxydantes). Bénéficiant de l’huile de tournesol qui apaise l’épiderme, et des pigments réfléchissants qui procurent un léger éclat, notre peau est d’une soyeuse beauté.

Tropicale

Outre son statut de reine des réseaux sociaux, Kylie Jenner est aussi une entrepreneure milliardaire grâce à son empire de cosmétiques. Ses gammes véganes de maquillage et de soins pour la peau sont désormais offertes au pays. Fans et curieuses pourront essayer la lotion corporelle qui sent les vacances dans le Sud. Les huiles de coco et de graines de jojoba, ainsi que le beurre de karité, assurent un toucher très doux à la peau, en plus de bien la nourrir. Il faut cependant vraiment aimer le parfum de noix de coco, très présent.