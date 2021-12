Beauté : Une belle tête pour les Fêtes

Têtes couronnées

La série La chronique des Bridgerton nous en a mis plein la vue côté coiffures : des chignons alambiqués, des perruques folles et, surtout, plein de barrettes opulentes. On a envie d’allégresse dans nos cheveux. « Les serre-têtes sont de vrais bijoux ! La tendance est d’en porter deux ou même trois à la fois, un peu comme on enfile plusieurs bracelets. Et si on manque de temps ou d’adresse avec la brosse à cheveux, ils font une tête superbe en un tournemain », dit Roxane Cheibes, maître-coiffeuse et copropriétaire du salon Narcisse & Écho. Les barrettes multiples et dépareillées ont toujours la cote, distribuant les brillances du strass et des perles dans la chevelure.

Rouges mondains

« C’est le retour du balancier après une année et demie de couvre-visages. On a envie de revoir de belles bouches, aux couleurs affirmées », s’exclame la maquilleuse et coiffeuse Amélie Bruneau-Longpré. On se réapproprie le plaisir d’afficher des teintes franches – des rouges vibrants (carmin, coquelicot), des roses soutenus, des violacés… Cette saison, les contours de la bouche sont dessinés avec minutie. Et si le masque devait revenir ? Amélie Bruneau-Longpré recommande des rouges en version mate, de longue durée, et des encres à lèvres, à la tenue optimale.

Trait distinctif

Pour un regard hors du commun, pourquoi ne pas opter pour un trait d’eye-liner sous les cils inférieurs ? Proposé par de grandes maisons comme Dior et Chanel, l’underliner épais nous change de l’œil charbonneux passe-partout. Il a quelque chose d’intrigant et d’envoûtant. « Artsy et un peu punk », ajoute Amélie Bruneau-Longpré. On peut réaliser un trait rectiligne à l’aide d’un traceur liquide ou d’un feutre haute précision. Ou encore, adopter l’effet flouté. Pour ce faire, la maquilleuse recommande d’utiliser d’abord un crayon gras hydrofuge pour dessiner la ligne, puis de superposer un fard à paupières en poudre de la même couleur, avec un pinceau pour estomper les pigments. L’avantage de ce maquillage festif ? Il est beaucoup plus facile à exécuter que l’œil de biche classique.

Nœuds dans les cheveux

Depuis quelques saisons, les nœuds volent la vedette dans les coiffures des défilés. Plus théâtraux que « petite fille sage », ils anoblissent une simple couette ou des cheveux portés détachés. « Ils s’adaptent à toutes les coupes et les textures de tifs. C’est aussi joli sur un bob court frisé que sur une longue chevelure lisse », dit Roxane Cheibes. Elle aime l’idée de confectionner cet accessoire à la maison. « Un bout de ruban satiné, de velours ou d’organza suffit pour créer la parure. On peut la fixer à un serre-tête ou à un chouchou », précise-t-elle. L’important est de choisir une bonne largeur, et même d’y aller d’une longueur exagérée…

Blitz de bleus

Le Classic Blue – couleur de l’année 2020 Pantone – a influencé les palettes de maquillage. Le marine et le lapis-lazuli sont devenus des alter ego du noir pour l’eye-liner. Le turquoise et le bleu ciel des années 1980 se retrouvent sur les paupières, en trait ou en halo. « Mieux vaut éviter de coordonner ces bleus avec une bouche trop rose, et miser plutôt sur un rouge à lèvres nude », conseille Amélie Bruneau-Longpré.

Poussières d’or et d’argent

Les couleurs métallisées contribuent à la féerie de Noël et du premier de l’an, en reproduisant la lueur magique des bougies et des étoiles. Pour créer un voile de brillance sur les yeux (et non un éclat de lingot), on garde la main légère, sans appliquer trop de matière, afin de patiner les paupières d’un reflet discret. On peut s’en tenir à un trait de traceur pour se payer un petit luxe. Un bon truc : Amélie Bruneau-Longpré suggère de tapoter les paupières du bout des doigts avec un fard pailleté en poudre, coordonné à la couleur du maquillage.