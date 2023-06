Cheveux dévitalisés : astuces de pros

Pour voler à la rescousse d’une chevelure dévitalisée, il faut d’abord déterminer la cause des dégâts. Manque-t-elle d’eau ou de nutriments ? Voilà deux problèmes différents, qui exigent des soins appropriés.

Il faut savoir que les cheveux en panne de nutriments ont tendance à être secs. Ils perdent leur éclat et leurs pointes sont fourchues, voire cassantes comme de la paille. La cause : l’abus de produits chimiques tels que les décolorations.

Quant aux cheveux déshydratés, ils sont rêches et ternes. Ils tendent à faire des frisottis et à s’emmêler au lavage. La cause : les écarts de températures, et l’utilisation d’appareils coiffants et de sèche-cheveux.

« Les cheveux déshydratés nécessitent des produits riches en eau, en acide hyaluronique ou en aloe vera, alors que les cheveux secs ont besoin de soins plus nourrissants à base de molécules telles que la kératine », résume Kevins Kyle, coiffeur et propriétaire du salon qui porte son nom à Mirabel, dans les Laurentides.

Les gestes de premiers soins

Un constat s’impose : les cheveux cassés ne se réparent pas. Si on s’aperçoit qu’ils sont secs et dénutris, seule une coupe permettra de se débarrasser des longueurs abîmées. « Par la suite, on fait appliquer un soin professionnel adapté à leurs besoins. Et on recommence à chaque début de saison », préconise Catia Corr, coiffeuse et copropriétaire du salon Le Artof, à Montréal. La tendance en ce moment ? Les soins sous cloche de vapeur pour ouvrir les écailles du cheveu et faire pénétrer le produit en profondeur.

Une fois ravivée par les mains expertes du coiffeur, la chevelure requiert un entretien quotidien avec une routine hydratante ou nourrissante. Peu importe la fréquence des lavages, on pense qualité. « J’ai des clientes qui achètent des shampooings et revitalisants bas de gamme, et misent tout sur un masque professionnel. Mais si la base n’est pas solide, on ne peut espérer des résultats », dit-elle. Elle suggère de se fier aux produits vendus en salon ou en boutiques spécialisées, certes plus chers, mais plus concentrés en nutriments.

Le secret d’une chevelure en pleine santé, ce sont les soins quotidiens. L’utilisation d’appareils coiffants chauffants doit rester occasionnelle. Et ces derniers ne doivent jamais être réglés au-delà de 150 °C.

Les habitudes à prendre

Plus question de dormir avec les cheveux mouillés. L’eau les rend plus élastiques et la friction contre l’oreiller provoque des cassures. On les passe donc sous un séchoir tiède après les avoir enduits d’une noisette de soin protecteur thermique. « C’est comme un bouclier qui les protège de la chaleur, mais aussi des chocs et des agressions quotidiennes », dit Kevins Kyle.

Enfin, on préfère l’application d’un sérum ou d’une huile nourrissante pour hydrater et nourrir les longueurs à celle d’un masque réparateur, qui a tendance à saturer le cheveu. Une habitude à prendre tous les jours ! « J’aime ceux qu’on applique pour la nuit. Pas besoin de les rincer au réveil, les cheveux sont faciles à coiffer et restent soyeux toute la journée », conclut Catia Corr.