Des soins et un parfum pour ensoleiller notre routine beauté

Chasse-cernes

Le bleu violacé Very Peri de Pantone, nous adorons… sauf quand c’est la couleur de nos cernes. Nous avons beau être dans la mouvance body positive, il reste que la plupart d’entre nous préférons avoir un regard reposé. Message reçu par la marque californienne Benefit, qui a réuni la fine fleur des ingrédients dans son nouveau cache-cernes. L’extrait d’algue rouge relance la microcirculation et contribue à dégonfler les poches sous les yeux. La vitamine C agit sur la dépigmentation pendant que des correcteurs de couleurs estompent les marques de fatigue. Des pigments de perles illuminent le contour de l’œil. Un ultime argument : la formule hydratante tient en place des heures durant.

Extraordinaire !

On connaît les eaux de soin Dynamisante et Ressourçante de la famille. Voici maintenant l’Extraordinaire, qui se distingue par sa fraîcheur piquante (agrumes et gingembre rouge) et sa douceur calmante (jasmin et patchouli).

La gamme au camélia

Il y a des couleurs et des chiffres mythiques chez Chanel : beige, noir, or, Nº5… La nouvelle gamme de soins et de maquillage s’est offert du rouge vibrant et un nom de champion : Nº 1 ! Rouge comme le Camellia japonica, une fleur éblouissante et un symbole de longévité en Orient, choisie pour ses vertus anti-âge. Nº 1 comme dans première gamme écoresponsable de la maison française. Les ingrédients sont d’origine naturelle, les flacons, en verre recyclable. La marque légendaire s’est aussi débarrassée de l’emballage cellophane et du livret papier. L’huile et l’extrait de camélia rouge, riches en antioxydants, en vitamineE et en oméga-9, agissent sur la sénescence – le mécanisme du vieillissement de la peau– en freinant la déshydratation des cellules. Teint plus éclatant, rides estompées, texture de la peau davantage élastique, voilà les résultats que promettent les soins de la gamme. Pour compléter notre bonheur, un baume lèvres et joues, et un parfum, L’Eau rouge, aux effluves vivifiants.