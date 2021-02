Masques : complices d'une peau radieuse

Bleu nuit

On connaît les dommages du stress oxydatif sur la peau : vieillissement accéléré, apparition de rides… Mais on sait aussi que les cellules cutanées sont en processus de réparation pendant notre sommeil. Juste avant d’aller roupiller, on applique ce masque nocturne qui combine les vertus régénérantes de l’immortelle, plante surdouée, et les pouvoirs hydratants de l’acide hyaluronique. Au réveil, épiderme frais et texture repulpée… et, non, ce n’est pas un rêve.

Bois apaisant

On fantasme sur sa prochaine visite au Strøm spa nordique ? Pas besoin d’attendre davantage. Le havre de bien-être québécois a lancé sa gamme de 14 soins dont les actifs sont puisés dans la forêt boréale : épinette noire, érable rouge, camomille sauvage, chèvrefeuille bleu… Le cèdre blanc aux propriétés cicatrisantes entre dans la formule du masque équilibrant à base d’argile blanche, qui chasse les cellules mortes et laisse la peau douce comme du satin. Avec l’odeur résineuse du conifère en prime, on se croirait dans le bois (ou le spa).

Zappe-fatigue

Une carence régulière en sommeil affecte notre teint et entraîne le vieillissement prématuré des cellules cutanées. Klorane propose à notre peau un bain d’hydratation nocturne, jolie métaphore pour désigner un masque fondant à base d’acide hyaluronique (qui renfloue généreusement les tissus en eau), d’eau florale de bleuet bio apaisante, d’edelweiss – une plante de montagne aux vertus antioxydantes – et de sulfate de dextran, un actif tiré de la canne à sucre et de la betterave, qui stimule la microcirculation. Un cocktail naturel qui débrouille les traits fatigués et réveille l’éclat du visage.

Bye-bye boutons

De plus en plus d’adultes développent de l’acné – un phénomène récent lié notamment au port des couvre-visages et des visières. La gamme d’Esthederm Intensive Propolis + est arrivée sur le marché à point nommé pour traiter les peaux à irrégularités. La propolis est la résine recueillie par les abeilles sur les écorces et les bourgeons pour protéger leur ruche contre les germes et les bactéries. L’invention brillante des petites ouvrières, réputée aussi pour ses vertus anti-inflammatoires, a été récupérée dans le masque d’argile blanche, qui absorbe l’excès de sébum et les impuretés sans dessécher l’épiderme.