Palmarès beauté 2020: les meilleurs produits coiffants

Produits volumisants – Gagnant $

Shampooing sec en mousse Effet structurant+ fibres de bambou, OGX, 10,99 $ les 175 ml

Il ne laisse pas de traces blanches, donne un look naturel et son odeur est agréable. C’est une mousse légère qui s’applique avec les mains, alors on contrôle mieux où on en met. Une petite quantité suffit.

– Kelly Power, 42 ans

Finalistes

Super poudre volumisante Dream Big Volume, Marc Anthony, 11,49 $ les 198 g

Mousse amplifiante volume, Pantene Pro-V, 6 $ les 200 ml

Produits volumisants – Gagnant $$$

Brume d’eau texturisante Muroto volume, Shu Uemura, 42 $ les 100 ml

C’est facile d’en vaporiser précisément là où il faut. L’odeur est rafraîchissante sans être envahissante. Elle sèche vite, ce qui permet de se coiffer sans tarder. On ne doit pas en abuser pour éviter l’effet wet look, mais en utiliser juste assez pour créer de belles vagues.

– Elyn Arscott, 38 ans

Finalistes

Base de coiffage volumatrice Thicc, Amika, 33 $ les 100 ml

Shampooing volumisant gingembre + biotine Blossom & Bloom, Briogeo, 32 $ les 237 ml

Produits lissants – Gagnant $

Traitement nourrissant huile sans rinçage 10-in-1 Blowout Oil EverSleek, L’Oréal Paris, 15,99 $ les 89 ml

Après ma mise en plis habituelle, mes cheveux étaient magnifiquement doux et soyeux. J’ai reçu des compliments.

– Marie-Claude L’Heureux, 52 ans

Finalistes

Formule coiffante de douche à mélanger au shampooing Sleek Shot, Garnier Fructis, 6,99 $ les 150 ml

Crème anti-frisottis Smooth Renew Between Washes, TRESemmé, 6,99 $ les 142 ml

Produits lissants – Gagnant $$$

Crème de contrôle des frisottis Nutri-Enrich Invigo, Wella Professionals, 18,50 $ les 150 ml

Certaines crèmes anti-frisottis peuvent alourdir la chevelure, mais celle-ci m’a paru très légère. Je l’ai appliquée sur mes cheveux longs essorés à la serviette. Après les avoir séchés au séchoir, j’avais une belle crinière resplendissante de santé, très douce au toucher.

– Amy Gibson, 43 ans

Finalistes

Beurre lissant anti-frisottis pour brushing Caviar anti-aging, Alterna, 37,50 $ les 150 ml

Huile-en-sérum Instant Deflate Frizz Dismiss, Redken 5th Avenue, 44 $ les 125 ml

Produits coiffants pour cheveux bouclés – Gagnant $

Crème (re)sculptante pour les boucles Curl affair, Pantene Pro-V, 8,99 $ les 110 ml

Cette crème légère m’a étonnée par son pouvoir sculptant. Après en avoir appliqué sur mes cheveux humides que j’ai laissés sécher à l’air, j’ai vu plein de petites boucles apparaître, ce qui a créé un bel effet sur l’ensemble de ma chevelure. Son parfum subtil, sa formule sans sulfates et le look grand luxe de la bouteille sont dignes de mention.

– Ingrie Williams, 41 ans

Finalistes

Crème séchage à l’air libre Coconut Curls Locking+, OGX, 10,99 $ les 177 ml

Mousse bouclante fouettée The Curl Whip, Cake Beauty, 12,99 $ les 250 ml

Produits coiffants pour cheveux bouclés – Gagnant $$$

Gelée pour boucles, Oribe, 53 $ les 250 ml

Ses notes fraîches et sucrées proviennent de l’huile d’abricot. J’ai aimé sa texture légère qui n’alourdit pas les cheveux. Mes boucles étaient bondissantes, lustrées, bien définies, et encore plus belles le lendemain.

– Alicia Cox Thomson, 41 ans

Finalistes

Spray à l’huile lumineux Curl, Bumble and Bumble Bb., 45 $ les 70 ml

Baume pour les boucles Bounce.ME, Design.ME, 25 $ les 250 ml

