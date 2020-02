Palmarès beauté 2020: les meilleurs produits pour une peau parfaite

Nettoyants et démaquillants – Gagnant $

Gel nettoyant exfoliant Glow Tonic, Pixi Skintreats, 24 $ les 135 ml

J’ai beaucoup aimé l’effet hydratant et tonifiant de ce gel sur ma peau. Très facile à appliquer. II laisse le teint plus éclatant. Son parfum léger me rappelle le Sud.

– Audrey Lemay, 49 ans

Finalistes

Nettoyant au squalane, The Ordinary, 7,90 $ les 50 ml

Mousse nettoyante Hydractiv, Jouviance, 24 $ les 210 ml

Nettoyants et démaquillants – Gagnant $$$

Beurre démaquillant Slaai, Drunk Elephant, 45 $ les 110 g

Je ne suis pas portée à acheter des nettoyants de type baume – je préfère de loin la texture des crèmes pour ma peau mixte –, mais ce produit m’a séduite. L’huile nourrissante fond dans la peau, fait disparaître le maquillage et laisse la peau douce, propre et bien hydratée. En prime, l’applicateur aimanté au couvercle magnétique est génial!

– Amanda Demeku, 30 ans

Finalistes

Nettoyants micellaires Peachy Micellar Cleansers, Omorovicza, 65 $ les 60 compresses

Le nettoyant antioxydant Lumi, JB Skin Guru, 45 $ les 200 ml

Lotions toniques – Gagnant $$

Tonifiant Tri-Phase Éclat quotidien Advanced Glow, Strivectin, 43 $ les 148 ml

Cette lotion étonnante à base de trois acides doux provoque une agréable sensation de picotement. Elle laisse un film léger, parfait pour les peaux déshydratées. L’effet est immédiat. J’adore l’odeur printanière.

– Catherine Morisset, 55 ans

Finalistes

Soin rééquilibrant eau, sébum, pH Sébium lotion, Bioderma, 19,90 $ les 200 ml

Essence hydratation suprême énergisante Mist, Olay, 15,99 $ les 98 ml

Lotions toniques – Gagnant $$

Baume d’eau nutritive Tonique Barrier+, Skinfix, 30 $ les 100 ml

Cette brume hydratante et rafraîchissante à base d’eau de coco, de concombre et de rose apaise la peau et uniformise le teint. Le flacon-pompe permet de bien contrôler l’application. À vaporiser aussi bien avant qu’après l’étape du maquillage.

– Anne Létourneau, 35 ans

Finalistes

Tonique et hydratant, Laneige, 43 $ les 150 ml

Tonique hydratant ultra réparateur à l’avoine sauvage, First Aid Beauty, 29 $ les 177 ml

Huiles pour le visage – Gagnant $

Correcteur de rides express Huile au rétinol, Neutrogena, 38,99 $ les 30 ml

J’aime la sensation de cette huile sur la peau – elle est légère et ne laisse pas de résidus, ce qui arrive trop souvent avec les huiles et les crèmes en général. J’ai été charmée par l’odeur délicate… je croyais que le rétinol sentirait fort, mais non. Je ne sais pas à quel point ça peut atténuer les ridules, mais je trouve que j’ai meilleure mine !

– Amy Gao, 56 ans

Finalistes

Huile nutrition complète pour le visage, Burt’s Bees, 26,99 $ les 15 ml

Huile de rose musquée Purity, Hadaka, 35 $ les 15 ml

Huiles pour le visage – Gagnant $$$

Concentré huile jeunesse au rétinol Ideal Resource, Darphin, 120 $ les 60 capsules

Ce soin à utiliser la nuit laisse d’abord une sensation légèrement huileuse sur le visage, mais au réveil, tout le produit a été absorbé sans trace de gras. La peau est hydratée en profondeur dès la première utilisation. Après quelques jours, les rides sont moins apparentes et le teint, plus lumineux.

– Sophie Landry, 42 ans

Finalistes

Émulsion-en-huile nutri-revitalisante L’Or des plantes, Clarins, 68 $ les 35 ml

Huile au thé vert, marula et jasmin, Teaology, 49 $ les 100 ml

Exfoliants – Gagnant $

Peeling nuit avec 0,3 % de rétinol Correct, NeoStrata, 80 $ les 12 compresses

J’ai trouvé ce soin très facile d’emploi. On utilise les compresses le soir, alors ça n’allonge pas la routine du matin. Après à peine deux semaines, j’ai remarqué que ma peau a plus d’éclat et moins de ridules.

– Robyn Segal, 47 ans

Finalistes

Disques restaurateurs au bakuchiol, Indeed Laboratories, 19,99 $ les 30 compresses

Exfoliant autochauffant Anew Vitamin C, Avon, 28 $ les 100 ml

Exfoliants – Gagnant $$

Lingettes exfoliantes pour le visage Morning Expert, This Works, 66 $ les 60 compresses

Ce produit exfolie la peau grâce à ses acides multifruits. Les compresses humectées de la formule traitante sont faciles d’utilisation. Il ne reste aucun résidu sur le visage.

– Isabelle Wolfe, 41 ans

Finalistes