Palmarès beauté 2021 : le plus beau maquillage

Rouges à lèvres ($)

ROUGE À LÈVRES AVEC CENTRE HYDRATANT AGE PERFECT, NUANCES SUBLIME RED ET BEAUTIFUL ROSEWOOD, L’ORÉAL PARIS, 13,99 $ CHACUN

« Sa formule longue durée m’a réconciliée avec les rouges à lèvres foncés. Son centre hydratant le rend doux comme un baume. C’est le compagnon idéal pour les mois d’hiver. »

Nicole Keen, 39 ans, Toronto

Rouges à lèvres ($$$)

ROUGE À LÈVRES EN CRÈME MAT LIP SOUFFLÉ, NUANCE INSPIRE, RARE BEAUTY BY SELENA GOMEZ, 26 $

« Léger et velouté, il se porte comme un charme. Il est moins pigmenté que les rouges mats habituels. Sa formule hydratante me fait des lèvres pulpeuses. Il donne un effet chic, tout en étant facile à porter. »

Roopa Cheema, 40 ans, Toronto

Fonds de teint ($)

FONDS DE TEINT LUMINEUX PHOTOFOCUS, NUANCES CARAMEL ET DEEP HONEY, WET N WILD, 8,49 $ LES 30 ML CHACUN

« Ce fond de teint à couvrance moyenne est si léger qu’on ne le sent pas, tout en étant assez pigmenté pour cacher les imperfections et les cernes. Je l’applique au pinceau et ça illumine mon teint. J’ai l’air moins fatiguée et plus en santé. »

Monica Reyes, 39 ans, Delta

Fonds de teint ($$$)

FOND DE TEINT MICELLAIRE SUBLIMATEUR CHANGEMAKER, NUANCE D185, BITE BEAUTY, 52 $ LES 30 ML

« Dès l’application, ce fond de teint se transforme en voile satiné, lumineux et rayonnant, qui assure une couvrance homogène. La tenue longue durée est un grand plus dans ma vie mouvementée d’éducatrice spécialisée. »

Marie-Ève Aubry, 43 ans, Montréal

Cache-cernes ($)

CACHE-CERNES HYDRATANT CLEAN FRESH, NUANCE LIGHT/MEDIUM 350, COVERGIRL, 9,99 $ LES 7 ML

« Je suis habituée aux correcteurs crémeux… mais je dois avouer que ce cache-cernes liquide s’applique aisément et s’estompe bien. J’ai remarqué une absorption et une hydratation rapides. Le produit n’a pas craqué sur ma peau sèche. J’ai apprécié l’effet naturel, la couvrance (une seule couche suffit) et la longue tenue. »

Andrea Bastos, 41 ans, Montréal

Cache-cernes ($$$)

CORRECTEUR DE TEINT MULTI-USAGE LUMINOUS SILK, NUANCE 6,5, GIORGIO ARMANI BEAUTY, 49 $ LES 12 ML

« C’est de la lumière en bouteille! Sa formule légère offre un fini soyeux qui dure des heures. Il atténue mes cernes sans irriter la peau. J’aime que l’applicateur ait un embout large, ça me permet d’illuminer mes joues et mon menton en un rien de temps. »

Simone Castello, 35 ans, Toronto

Mascaras ($)

MASCARA SWERVE SUPREME, NUANCE NOIR, ANNABELLE, 9,99 $

« Ce mascara donne une apparence naturelle en définissant et séparant chacun des cils, sans déposer aucun grumeau. La brosse permet d’atteindre tous les cils, même les plus courts. Aussi, il ne s’écaille pas, tient toute la journée et demeure facile à démaquiller.»

France Lapointe, 31 ans, Montréal

Mascaras ($$$)

MASCARA VOLUMISANT ET ALLONGEANT PILLOW TALK PUSH UP LASHES, NUANCE SUPER BLACK, CHARLOTTE TILBURY, 34 $

« Cette brosse à mascara a un côté plat et des poils espacés qui soulèvent chaque cil à la racine, sans bavures. Une couche suffit pour allonger mes cils et leur donner du volume, mais grâce à la formule légère, on peut aussi en mettre plusieurs couches, selon l’intensité désirée. »

Victoria Nguyen, 31 ans, Calgary

Fards à paupières ($)

PALETTE DE FARDS À PAUPIÈRES BAE, NUANCES BASIC, CATRICE COSMETICS, 17 $

« Cette palette de fards est facile d’utilisation et polyvalente, tant pour les habituées que pour les néophytes ! Les couleurs sont judicieusement disposées, de façon qu’on puisse voir quels mélanges d’ombres peuvent donner des résultats optimaux. Les pigments se démaquillent aisément en fin de journée. »

Carol-Ann Lamontagne-Poirier, 32 ans, Chicoutimi

Fards à paupières ($$$)

PALETTE DE FARDS À PAUPIÈRES SNAP SHADOWS MIX & MATCH, NUANCES 1 TRUE NEUTRALS, FENTY BEAUTY BY RIHANNA, 33 $

« Les nuances mates et nacrées très pigmentées s’étendent bien, sans craqueler. Ce qui est super, c’est que les boîtiers de cette collection [il y en a 10] sont conçus pour s’emboîter. On peut donc les jumeler pour se créer un ensemble personnalisé. »

Trina Wylie, 50 ans, Vancouver

Fards à soucils ($)

CRÈME LONGUE TENUE POUR SOURCILS DIP, SHAPE, GO !, NYX COSMETICS, 13,50 $

« D’abord, le choix de huit nuances nous facilite la vie. Cette pommade au fini mat offre une tenue extraordinaire grâce à ses pigments intenses. J’apprécie que le pinceau biseauté et la brosse spiralée soient intégrés dans le même outil : c’est vraiment ingénieux. »

Karine Tremblay, 39 ans, Mont-Saint-Hilaire

Fards à soucils ($$$)

STYLO SOURCILS EFFET MICROPIGMENTATION 24 HEURES, NUANCE BRUN MOYEN, BENEFIT, 33 $

« Grâce à son embout à trois pointes, je peux maquiller mes sourcils illico presto ! Chaque coup de stylo dessine trois petits traits. Lorsque l’encre sèche, elle a un fini de poudre mate, ce qui donne un look ultranaturel. »

Marie Buban, 47 ans, Toronto

Traceurs ($)

TRACEUR PRÉCISION LIQUIDE, NUANCE JET BLACK, QUO BEAUTY, 12 $

« Je porte du eye-liner liquide chaque jour. Celui-ci a répondu à mes attentes : il a tenu toute la journée et la soirée. Il est facile à appliquer et donne un résultat un peu glossy, très flatteur pour le regard. »

Amanda Koyama, 41 ans, Calgary

Traceurs ($$$)

CRAYON LIGNEUR MASTER PIGMENT PRO, NUANCE SUPER BLACK, MAKEUP BY MARIO, 29 $

« Le traceur s’étale comme un charme grâce à sa texture crémeuse. À l’autre bout du crayon, un pinceau pratique permet d’estomper ou de corriger le trait. Il y a aussi un aiguisoir dans l’emballage. »

Christelle Bellerose, 35 ans, Belœil

Fards à joues ($)

FARD À JOUES GEL-CRÈME CHEEK HEAT, NUANCE ROSE FLUSH, MAYBELLINE, 10,99 $

« Très facile à utiliser: on en met quelques touches sur les pommettes et le tour est joué. Il a l’air très pigmenté quand il sort du tube, mais une fois sur les joues, il devient translucide et nous donne un éclat naturel toute la journée. »

Sana Dastoor, 36 ans, Vancouver

Fards à joues ($$$)

FARD À JOUES GLOW PLAY, NUANCE NO SHAME, M.A.C COSMETICS, 33 $

« La couleur est belle, vive, et la texture, légère. La présence subtile sur une peau foncée se traduit par une étonnante réflexion de la lumière. Le fard illumine le visage, avec comme résultat un maquillage radieux. »

Rose Pierre, 34 ans, Montréal