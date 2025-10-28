Pour vous mettre dans l’ambiance des Fêtes, la musique de Noël, ça aide, mais une surprise chaque matin pendant 24 jours, ça, c’est totalement festif! Voici donc une sélection de calendriers de l’avent élégants et originaux dont vous devriez vous emparer avant qu’ils ne disparaissent des rayons.

Qu’est-ce qu’un calendrier de l’avent pour adultes?

Rempli de gâteries de choix (pensez à des chocolats locaux, des sachets de thé, des bougies et des produits de beauté), un calendrier de l'avent pour adultes apporte une touche luxueuse à la version traditionnelle garnie de chocolat cireux que vous receviez (et chérissiez malgré tout) lorsque vous étiez enfant. C’est une façon nostalgique d'anticiper les fêtes de fin d'année tout en vous faisant du bien en ce mois occupé.

Mais ce n'est pas seulement le plaisir de la surprise qui rend les calendriers de l'avent si populaires. Derrière chaque porte se cache généralement le format miniature (ou, si vous avez de la chance, le grand format) d’un des produits les plus vendus d'une marque. C'est le moyen idéal d'essayer les gammes qui vous intéressent et de découvrir vos prochains essentiels.

Les meilleurs calendriers de l’avent beauté en 2025

Clarins – Calendrier de l’avent 12 ou 24 jours, 145$ ou 190$

Vous souhaitez rafraîchir votre routine beauté ? Essayez cette sélection des produits de soin et de maquillage les plus appréciés de Clarins, comme l'huile teintée pour les lèvres et le masque tenseur Cryo-Flash. (Valeur 261$ ou 430$)

The Body Shop – Calendrier de l'avent beauté classique, 99$

Rempli des meilleurs vendeurs de la marque, ce calendrier de l'avent est idéal pour remplir la trousse beauté d’un être cher… ou la vôtre. Il renferme quelques essentiels pour le visage, comme l'excellent beurre démaquillant à la camomille, ainsi que des classiques pour la douche. C’est aussi l’occasion d’essayer les fragrances populaires de l’entreprise comme mangue, beurre de karité, et rose britannique. (Valeur 189$)

Yves Rocher – Calendrier de l’avent deluxe, 79$

Soins de la peau, maquillage, soins capillaires, parfums - la marque française Yves Rocher s’y connaît très, très bien. Faites le plein des meilleurs vendeurs avec cette collection de 24 mini produits. (Valeur 143$)

L’Occitane en Provence – Calendrier de l’avent 24 jours, 155$

Ce coffret comprend tout ce dont vous avez besoin pour améliorer votre routine de douche et de bain. Crèmes, savons, gels douche, baumes pour les mains et shampooings vous permettront de démarrer la nouvelle année avec une odeur fraîche et une peau toute douce. (Valeur 293$)

France Laure – Calendrier de l’avent Hydra lumière, 115$

Alors que la plupart des calendriers de l’avent aident à patienter jusqu’à Noël, celui-ci de la marque de produits naturels faits au Québec destinés aux peaux matures, France Laure, invite à prendre soin de soi pendant les festivités, du 25 au 31 décembre. Il contient sept mini formats de ses sérums et nettoyants pour continuer de rayonner jusqu’à la nouvelle année. Offert en ligne à compter du 1er novembre. (Valeur 217$)

Pharmaprix – Calendrier de l’avent, 52$

Apaisez le stress des Fêtes de fin d'année grâce à ce calendrier de l'avent de 15 jours. Derrière chaque porte, vous trouverez une surprise d'une marque exclusive à Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, dont Quo Beauty, Pixi et Jason Wu.

Kitsch – Calendrier de l’avent pour les cheveux, 229$

Barrettes, épingles, pinces à cheveux et toute une gamme de soins capillaires: c'est le choix idéal pour toutes celles qui arborent toujours la plus belle crinière. (Valeur 336$)

Les meilleurs calendriers de l’avent gourmands en 2025

Choco Chocolat – Calendrier de l’avent Plein chocolat, à partir de 40$

Un coquet calendrier inspiré des paysages lanaudois garni de 24 douceurs chocolatées fabriquées artisanalement. Encore plus exquis? Vous pouvez choisir une version mélangée incluant chocolat au lait, noir, blanc et blanc caramélisé ou encore 100% noir et 100% lait.

DavidsTea – Calendrier de l’avent 24 jours de thé, 69$

Cette sélection de thé en vrac est le complément idéal de votre journée. Elle comprend des échantillons de mélanges populaires et festifs tels que Canne craquante (choco-menthe poivrée) et Noix magiques (tisane sans caféine aux notes de pommes épicées).

Kanel – Calendrier de l’avent 24 Karat, 79$

Si vous avez l'intention de tester des recettes en prévision du repas de Noël, ce coffret québécois contient tous les mélanges d'épices et de sels dont vous pourriez avoir besoin. Les épices, telles que Bagel tout garni de Montréal et Sel de truffes noires d’été, sont conditionnées dans des pots individuels.

C’est bonbon – Calendrier de l’avent DIY, 35$

Voilà un calendrier original! Construisez vous-mêmes les maisonnettes dans lesquelles vous rangerez 24 assortiments de bonbons de l’entreprise montréalaise. La bonne idée: une fois les petites boîtes assemblées et garnies de sachets individuels, déposez-les sous le sapin de Noël!

Lindt – Calendrier de l’avent de chocolats assortis, 15$

Un peu plus classique, ce calendrier de l’avent permet de savourer une petite douceur chocolatée, dont les décadentes truffes au centre moelleux de Lindt, sans casser la tirelire, pendant les 24 premiers jours de décembre.

Les meilleurs calendriers de l’avent pour se faire du bien en 2025

Soja & Co – Calendrier de l’avent, 165$

Les 23 mini chandelles de ce calendrier de l’avent peuvent brûler de six à huit heures, embaumant votre demeure d’effluves chaleureux à souhait. Une bougie plus grande vous attend pour le réveillon de Noël, histoire de prolonger la magie. Parmi les parfums proposés, dix sont des créations exclusives pour l'occasion. Et tout le coffret est fait de papier Kraft recyclé, imprimé avec de l’encre de soja.

Savonnerie Saponaria – Calendrier de l’avent, 90$

Pendant tout le mois de décembre, plongez-vous dans un bain chaud avec ces 24 bombes de bain faites à la main au Québec exclusivement pour ce calendrier de l’avent. À la clé : peau adoucie, sens en éveil et tensions musculaires apaisées.

Galison – Calendrier de l’avent en casse-tête, 33$

Appel à tous les casaniers! Comptez les jours jusqu'à Noël de la manière la plus douillette qui soit avec 12 mini puzzles qui, une fois assemblés, forment un chef-d'œuvre festif.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Elle a été adaptée et bonifiée par l’équipe de Châtelaine en octobre 2025.