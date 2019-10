Atteint de psoriasis? Faites le lien entre la peau et les os

Créé par

Quel lien les unit?

Le psoriasis et le rhumatisme psoriasique sont tous deux des maladies psoriasiques inflammatoires. Si la première est très perceptible (pensez à des plaques rouges, irritantes et squameuses sur la peau), la deuxième est quant à elle essentiellement invisible à l’œil et se manifeste plutôt par des tendons et des articulations enflés et douloureux.

« Il existe plusieurs types de rhumatismes, la plupart très communs et causés par une simple usure des os », explique le Dr Joseph Doumit, dermatologue à la clinique Clini-Derma de Montréal. « Cela dit, beaucoup de patients qui viennent me voir ne savent pas que leur psoriasis peut être lié à leurs problèmes articulaires. »

En effet, jusqu’à 30 % des Canadiens atteints de psoriasis développeront un rhumatisme psoriasique3 au cours de leur vie; toutefois, un récent sondage révélait que la plupart d’entre eux ne sont pas conscients du lien qui existe entre la douleur articulaire et le psoriasis. Dans les faits, le psoriasis constitue l’un des facteurs de risque le plus important dans le développement du rhumatisme psoriasique, suivi par les antécédents familiaux. Et même si le diagnostic peut parfois s’avérer complexe – il n’existe aucun test permettant de diagnostiquer la maladie avec certitude – un dépistage précoce et un traitement efficace sont cruciaux pour éviter des lésions articulaires permanentes.

« Détecter tôt les symptômes du rhumatisme psoriasique permet d’obtenir un meilleur pronostic », précise le Dr Doumit. « Sans traitement, il peut devenir handicapant, raison pour laquelle il est important d’être bien informé. » Si vous souffrez de psoriasis et que vous présentez des symptômes de rhumatisme – notamment si vos articulations ou vos tendons sont enflés, douloureux ou sensibles, ou si vous avez remarqué un changement dans l’aspect de vos ongles, parlez-en à votre médecin, surtout si cette affection touche un membre de votre famille.

« Dans le cadre de mon travail de sensibilisation sur la maladie, j’ai fait beaucoup de recherches qui m’ont éclairée sur le risque de développer un rhumatisme psoriasique », mentionne Reena. Des membres de ma famille en souffrent; j’en suis alors consciente et je parle de ce sujet avec mon médecin. »

Plus qu’une question de peau

Ayant reçu un diagnostic de psoriasis à l’âge de 14 ans, Reena a l’habitude des visites médicales. Les symptômes physiques très visibles ont eu un impact considérable sur sa vie, mais la jeune femme a aussi dû composer avec des répercussions psychologiques et émotionnelles beaucoup moins apparentes.

« La plupart du temps, je restais à l’écart du monde et j’avais beaucoup d’anxiété sociale. Je voulais à tout prix camoufler mon psoriasis, ça m’obsédait! Puis, à la fin de la vingtaine, ce n’était plus possible de le cacher », confie-t-elle. En 2016, elle connait la poussée la plus invalidante de sa vie : elle est incapable de bouger les mains ni de marcher. C’est ce qui l’a poussée à se tourner vers Instagram pour obtenir de l’aide. « J’ai fait un “coming out” cutané, en quelque sorte », dit-elle en riant. Plus je m’ouvrais sur ce que je vivais, plus je recevais du soutien de mes pairs. »

Rapidement, un nombre grandissant de personnes ont commencé à lui écrire. Son compte est devenu un espace dans lequel les gens atteints de psoriasis se sentent à l’aise d’échanger et de s’entraider. Au fur et à mesure qu’elle gagnait en assurance et apprenait à vivre avec sa condition, la Torontoise voyait également la portée de son message prendre de l’ampleur. Depuis les dernières années, elle a participé à de nombreuses campagnes publicitaires télévisées, d’affichage et numériques, et a récemment été nommée au conseil d’administration de l’Association canadienne des patients atteints de psoriasis (ACPP). Cette année, Reena, « la femme derrière la main », est au cœur d’une campagne nationale invitant les Canadiens à faire le lien entre leur peau et leurs articulations.

Souffrez-vous de psoriasis? Si c’est le cas, renseignez-vous auprès de votre médecin sur le lien entre votre peau et vos articulations, et visitez le site maPEAUmesOS.ca pour en apprendre davantage.