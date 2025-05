Le secret de soins de la peau le mieux gardé : les conseils de l’animatrice Geneviève Borne pour vieillir en beauté

On l’a souvent lu et entendu, et c’est bien vrai : la beauté n’a pas d’âge. Le rapport des femmes à leur image corporelle se transforme d’ailleurs tranquillement depuis quelques années. La société change et, avec elle, l’impact des diktats et des injonctions qui étaient autrefois adressés aux femmes de 50 ans et plus. Plus que jamais fortes et lumineuses, ces femmes se libèrent des standards de beauté et prennent enfin la place qui leur revient, se réconciliant avec leur apparence au même rythme qu’elles réalisent leurs rêves, accomplissent leurs buts et s’épanouissent jour après jour.

Pour L’Oréal Paris, il est essentiel de rappeler que les années qui passent ne diminuent en rien la beauté ou le potentiel féminins. C’est pourquoi le leader en soins de la peau pour les femmes dans la fleur de l’âge a choisi de collaborer avec la célèbre animatrice québécoise Geneviève Borne. L’icône du style met de l’avant une routine beauté spécialement créée pour cette génération de femmes accomplies, pleines de motivation, de compétences, d’expérience et d’éclat.

« L’âge parfait, c’est maintenant! »

Geneviève ne peut que faire sien ce message signé L’Oréal Paris. « Le présent est tout ce que nous avons ; le passé n’existe plus, et le futur n’est qu’une promesse, récite-t-elle. De plus, je crois que notre mission en tant qu’êtres humains est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et ça, c’est un travail qui s’accomplit au jour le jour. Au présent. »

Lorsqu’on lui demande comment elle s’épanouit au quotidien, l'animatrice explique l’importance de ménager, dans son horaire, du temps pour se ressourcer chaque jour. « Je ne ressens pas le besoin d’avoir un agenda ultra-chargé; au contraire, j’ai besoin d’espace et de liberté, dit-elle. Je crois d’ailleurs que le temps est devenu le plus grand luxe de notre époque! Il faut savoir se l’offrir. » C’est sa façon à elle de se recentrer, de se gâter, de prendre le temps de comprendre qui elle devient, ainsi que de prendre soin de son corps et de son esprit.

PUBLICITÉ

Une routine beauté adaptée

À propos de sa relation avec les soins de la peau, Geneviève révèle que, les produits de soin de la peau ayant beaucoup évolué au fil des ans, elle est toujours curieuse de découvrir les nouvelles innovations dans ce domaine. « En plus d’utiliser des crèmes et sérums matin et soir – mes préférés étant les crèmes de jour et de nuit Age Perfect Collagen Expert de L’Oréal Paris –, j’aime recevoir de temps à autre un soin du visage chez l’esthéticienne. C’est le parfait coup d’éclat! »

Une routine simple et efficace qui se résume à deux produits essentiels. Si Geneviève prend toujours le temps de bien se démaquiller avant d’aller dormir, c’est entre autres pour mieux voir les effets de son soin pour le visage. « J’applique la crème de nuit Age Perfect Collage Expert avant d’aller au lit, et je me réveille le matin avec une peau toute lumineuse! »

Des produits simples et efficaces

Composée d’un duo de soins pour le jour et la nuit aussi abordable que performant, la gamme Age Perfect Collagen Expert de L’Oréal Paris hydrate immédiatement l’épiderme en profondeur, tout en contribuant à le redensifier et à le raffermir, ainsi qu’à uniformiser et à illuminer le teint, en quatre semaines d’utilisation continue.

Derrière ces soins hydratants qui nourrissent intensément la peau, minimisent l’apparence des taches de vieillesse, donnent un éclat radieux au teint, affinent la texture cutanée et redéfinissent légèrement les contours du visage, leur donnant l’apparence d’être plus tonifiés? Une formule unique de peptides de collagène contenant des acides aminés aussi naturellement présents dans la peau, qui aident à retenir l’hydratation, raffermir et resserrer la peau.

PUBLICITÉ

Ainsi du niacinamide ou vitamine B3, un nutriment essentiel dans la formule qui aide à illuminer la peau et à réduire l’apparence des taches de vieillesse. Parce qu’on mérite toutes de trouver notre peau aussi belle, forte et radieuse que nous! Parce que vous le valez bien.

Visitez L’Oréal Paris pour en savoir plus sur pourquoi l’âge parfait, c’est maintenant!