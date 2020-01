Croisière à l’horizon? Un maillot pour avantager votre silhouette

Créé par

Vive les formes pulpeuses!

Les magazines de mode ont beau nous avoir présenté pendant longtemps de jolies jeunes femmes longilignes, nous savons très bien que ce type de silhouette n’est pas monnaie courante. Heureusement, la tendance est au changement, et la diversité des corps est désormais reconnue même par les plus grandes marques de maillots de bain et de vêtements de plage.

Fesses-ventre-poitrine: on s’en occupe!

Vous êtes plantureuse et désirez porter le bikini? Si vous avez une taille bien définie, optez pour la culotte haute, sinon, choisissez des imprimés ou encore des drapés qui camoufleront bien votre ventre. Un autre choix intéressant est le tankini, un style coquet qui combine à la fois raffinement et commodité.

La marque SUNFLAIR propose des modèles de bikinis, de tankinis et de maillots une pièce dans un vaste choix de grandeurs, allant de 6 à 26 ans et avec des bonnets de A à H. Elle offre également une variété de maintiens, notamment avec un pourcentage de lycra plus élevé dans sa collection Beautyform Shapewear. Avantage non négligeable, les coupes sont conçues pour mettre en valeur la silhouette du corps et dissimuler ses imperfections.

Une poitrine forte? De petits seins?

Qu’on la souhaite plus petite ou plus grosse, qu’on l’assume complètement ou pas, elle est là! Alors, pour bien faire avec, on préfère des options qui allieront soutien, confort et élégance.

Poitrine forte :

Pour un maillot une pièce, un modèle qui minimise la poitrine avec de minces bretelles doubles vous avantagera. Autrement, vous obtiendrez un confort optimal avec un style qui emboîte bien le sein par une large bande de chaque côté.

Si vous avez envie de mettre votre poitrine en valeur ou de la faire discrète, les motifs seront parmi vos meilleurs alliés. Choisissez selon votre inspiration ou votre sentiment du jour! Pourquoi ne pas opter pour un deux-pièces et jouer avec les fameux mix & match? Haut coloré ou à motif pour les jours plus assumés, noir ou foncé pour les sorties où vous souhaitez être plus discrète. Aussi simple que ça!

Petits seins :

Votre poitrine est plutôt petite? Un vaste choix de modèles s’offre à vous. Vos maillots chouchous seront les bikinis avec armatures à effet pigeonnant, les hauts à coussinets ou tout simplement, pour les plus assumées, les bandeaux mousse ou les triangles très décolletés. Votre maillot une pièce de prédilection aura quant à lui un décolleté plongeant ou sera ouvert sur les côtés. Pour les couleurs et les motifs, tout est permis! Laissez-vous inspirer par les tendances du moment.

Et le maillot parfait?

Surtout, ne transformez pas votre séance de magasinage en recherche du Saint Graal! En fin de compte, le maillot idéal sera celui dans lequel vous vous sentirez le mieux. Souvenez-vous que vous appartenez probablement à la majorité des femmes dont le corps n’est pas semblable à celui des icônes de magazines. Alors, profitez de vos vacances au maximum; vous les avez bien méritées!

Envie de trouver le maillot de bain idéal qui satisfera à toutes vos exigences, peu importe votre morphologie? Pensez à SUNFLAIR! Reconnue tant au Canada qu’ailleurs dans le monde, cette marque propose une impressionnante gamme de maillots, dont plusieurs avec une haute résistance au chlore, mais également des produits répondant aux besoins particuliers des femmes ayant subi une mastectomie. De plus, SUNFLAIR offre pour chaque groupe d’imprimés des accessoires qui s’agenceront à merveille à votre garde-robe de croisière.

Pour en savoir davantage sur les maillots SUNFLAIR et leurs fameux accessoires, visitez le https://www.sunflair.de/fr/.