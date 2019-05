Démystifier la migraine

Créée par



MYTHE Nº 1 : UNE MIGRAINE N’EST QU’UN GROS MAL DE TÊTE

Au contraire! C’est une affection neurologique caractérisée par des attaques de douleur pulsatile modérée à sévère à la tête (généralement unilatérale) qui s’aggrave avec l’activité physique et qui s’accompagne parfois de plusieurs autres symptômes, dont des nausées, des vomissements et une sensibilité à la lumière et au son. Parfois, une crise migraineuse peut être précédée d’un avertissement, l’aura, qui est généralement une perturbation visuelle débutant progressivement et durant généralement moins d’une heure.

Une crise migraineuse peut être déclenchée par des facteurs environnementaux ou internes – variant d’une personne à une autre – comme la lumière, le bruit, les odeurs, certains aliments, le manque de sommeil, les hormones ou le stress qui engendreraient une série de réactions dans le cerveau. « Une vague d’activité électrique traverse alors le cerveau et irrite les terminaisons nerveuses provenant du nerf trijumeau, le nerf principal donnant la sensation à notre visage et à notre tête, explique la Dre Pim. Une fois activées, ces terminaisons nerveuses produisent des substances chimiques appelées neurotransmetteurs. Pour mieux comprendre, disons que ces neurotransmetteurs créent une “soupe inflammatoire” autour des terminaisons nerveuses. Cette soupe, à son tour, irrite les artères voisines, qui s’ouvrent – ou se dilatent. C’est ce qui fait progresser la douleur et crée une sensation de pulsation. Une fois que les signaux de douleur passent des terminaisons nerveuses au cerveau, la douleur devient plus sévère et plus difficile à traiter. »

MYTHE Nº 2 : VOUS POUVEZ « AVOIR LE DESSUS » SUR UNE CRISE MIGRAINEUSE

Il est presque impossible de fonctionner pendant une crise migraineuse. Une étude de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) parue en 2013 et intitulée The Global Burden of Disease Study a révélé que la migraine était la sixième cause mondiale d’années perdues en raison d’une invalidité. En effet, elle peut avoir un impact considérable sur les études et la carrière (sans parler de la vie familiale et sociale!), car contrairement aux maladies neurologiques qui apparaissent généralement plus tard dans la vie (comme l’alzheimer), les migraines se développent souvent à l’adolescence ou à l’âge adulte. Les taux les plus élevés de migraines se situent d’ailleurs chez les gens dans la trentaine ou la quarantaine, une période considérée comme l’une des plus productives.

MYTHE Nº 3 : LES MIGRAINES SONT FACILES À DIAGNOSTIQUER

Par ailleurs, on estime que plus de 50 % des cas de migraine ne sont pas diagnostiqués. « De manière générale, les médecins de famille ne reçoivent pas beaucoup de formation sur le diagnostic de migraines », explique la Dre Pim, ajoutant que ceux-ci ne pensent pas toujours à demander à leurs patients s’ils souffrent de douleur à la tête. Alors, si vous avez des maux de tête récurrents, parlez-en à votre médecin!

Pour obtenir plus de renseignements et de ressources, visitez MigraineQuebec.com

MIGRAINE : CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE Ne prévoyez pas qu’une IRM, des prises de sang ou un autre test puissent permettre de diagnostiquer une migraine. N’essayez pas de « passer par-dessus » vos symptômes : les migraines sont une affection neurologique grave. Tenez un journal pour identifier les éléments déclencheurs, puis évitez-les autant que possible.

pour identifier les éléments déclencheurs, puis évitez-les autant que possible. Consultez un médecin si vous ressentez des maux de tête récurrents.

si vous ressentez des maux de tête récurrents. Sensibilisez votre entourage à la nature incapacitante des migraines.

NPR/AMV/0004-F