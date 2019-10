Économiser après l’achat d’une maison

Créé par

Vous avez visité un nombre incalculable de propriétés, mais ça y est, vous avez enfin déniché la perle rare pour vous et votre famille. Félicitations! Votre excitation est palpable, mais ce nouveau chapitre de votre vie entraînera aussi de nombreuses dépenses. Comment concilier votre désir de déco tendance et votre souci de dépenser judicieusement votre argent? En établissant un budget, en magasinant intelligemment et en faisant preuve de créativité.

Des rénovations?

Un moyen d’économiser tout en vous laissant la possibilité d’adapter votre nouveau foyer à vos besoins consiste à acheter une maison à retaper. C’est certainement une bonne idée, mais il est facile de perdre le contrôle des coûts de rénovation si on ne sait pas rester à l’affût des aubaines. La bonne nouvelle, c’est que Costco offre bien plus que la nourriture dont vous aurez besoin pour régaler vos invités lors de votre pendaison de crémaillère. Vous y trouverez aussi, à prix remarquablement abordable, des articles de qualité pour la maison : meubles-lavabos pour la salle de bain, luminaires, appareils électroménagers, armoires de cuisine et bien d’autres choses encore. Bien entendu, Costco a aussi un choix formidable de mobilier et d’accessoires d’intérieur ou d’extérieur. Tout ce qu’il faut pour apporter la touche finale parfaite une fois la dernière couche de peinture appliquée!

Profitez pleinement de votre carte de crédit

La carte de crédit est beaucoup plus qu’un moyen de faire des achats lorsque vous êtes à court de liquidités. Elle sert aussi, quand vous payez votre solde en entier chaque mois, à bâtir votre dossier de crédit (au même titre que le paiement de vos mensualités hypothécaires). Elle constitue par ailleurs un excellent moyen de faire le suivi de vos dépenses en les rassemblant toutes au même endroit et de profiter du même coup, si vous savez vous y prendre, d’avantages intéressants. Avec la responsabilité d’une nouvelle propriété sur les épaules, choisissez la carte qui vous offrira les meilleurs avantages. La carte Costco MastercardMD de Capital One®, ne comporte aucuns frais annuels. Elle sert aussi de carte de membre de Costco et vous permet d’accumuler des remises en argent sur tous vos achats pour la nouvelle maison, où que vous les fassiez. Vous en voulez plus? Elle comprend une assurance pour véhicules de location, une assurance accidents de voyage et une garantie prolongée sur tous vos achats.

Faites de cette maison votre chez-soi

Maintenant que le déménagement est fait et que tout est sorti des boîtes, il est temps de faire des provisions de tous ces articles ménagers essentiels dont vous avez besoin pour faire de votre nouvelle demeure un lieu où il fait bon vivre. Vous en avez bien sûr emporté une partie avec vous en déménageant, mais il vous manquera sans doute un tas de choses. Chez Costco ou sur Costco.ca, vous trouverez tout ce qu’il vous faut, qu’il s’agisse de garnir le garde-manger ou de vous procurer des produits de nettoyage pour chaque pièce. Vous faites des rénovations? Costco peut encore vous être utile, avec son magnifique assortiment de comptoirs de cuisine, de stores et d’autres articles de décoration. N’oubliez pas de faire imprimer quelques photos de famille afin de personnaliser instantanément votre nouveau salon!

Offrez-vous des soirées à la maison

N’en faisons pas mystère : après l’achat d’une maison, il est possible que vous vous sentiez un peu à l’étroit financièrement, pendant les premiers mois, le temps de vous habituer à de nouvelles réalités budgétaires et à un nouveau train de vie, et de finir d’absorber une partie des coûts associés au déménagement! La meilleure chose à faire, c’est d’assumer la situation et de profiter de votre nouvelle demeure. Pourquoi ne pas inviter vos amis pour un repas à la maison (ils pourront contribuer en apportant une bouteille de vin), suivi d’une soirée de danse ou de jeux de société? Après tout, il n’est pas nécessaire de sortir pour s’amuser!