Escapade en famille à Ottawa Aventure, culture, gourmandise : un thème pour chaque jour

Il y a tant à faire à Ottawa! Pour tirer le maximum de votre séjour et donner une saveur toute spéciale à vos vacances, pourquoi ne pas choisir un thème pour chacune de vos journées dans la capitale? Voici quelques idées de journées thématiques que nous avons concoctées spécialement pour vous et qui sauront plaire à tous les membres de la famille.

La journée gourmande : du bon temps à savourer!

La capitale du Canada et ses alentours regorgent d’activités culinaires et gastronomiques en tous genres. Commencez votre journée par une visite du Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, la seule ferme en activité exploitée au cœur d’une capitale. En plus d’y voir vaches, chèvres, moutons, chevaux (et même des abeilles!), petits et grands gourmands auront l’occasion de se plonger dans la culture alimentaire et le patrimoine agricole du pays. Poursuivez cette journée gourmande au Muséoparc Vanier, niché au milieu d’une érablière, à seulement 10 minutes à l’est de la Colline du Parlement! On y trouve l’unique cabane à sucre active en milieu urbain au monde. C’est l’endroit parfait pour en apprendre davantage sur l’héritage francophone et les traditions de la région, et déguster de délicieux mets typiques comme la tire d’érable.

Une idée pour le souper? Découvrez les nombreux restaurants familiaux de la capitale.

Aussi : Partez à la découverte du célèbre Marché By et terminez votre journée sur une note sucrée en vous offrant un petit délice dans l’une des nombreuses beigneries d’Ottawa.

La journée des aventuriers : safari, évasion, escalade…

Partez en safari photo au Parc Oméga, situé à seulement 45 minutes de route d’Ottawa! Un parc animalier unique qui a pour thème la nature sauvage canadienne. Tout au long de votre visite, vous pourrez admirer des loups gris, des wapitis, des renards roux et une multitude d’autres animaux emblématiques du Canada, et même explorer l’histoire et la culture des onze Premières Nations du Québec. Envie de sensations fortes? Rendez-vous à l’Escape Manor Junior, un jeu d’évasion spécialement conçu pour les plus jeunes, ou encore, faites un saut à Funhaven, un parc d’attractions intérieur offrant autos tamponneuses, escalade, quilles, et de nombreuses autres activités.

Aussi : Pourquoi pas une journée de ski en famille dans la région?

Journée science et histoire : de la guerre froide à l’intelligence artificielle

Un des musées les plus étonnants d’Ottawa est sans conteste le Diefenbunker. Érigé à la demande du premier ministre John Diefenbaker en 1959, ce bâtiment avait pour but de loger les membres clés du gouvernement et des forces militaires en cas d’attaque nucléaire. Aujourd’hui, l’endroit est un musée qui propose des expositions et activités interactives. C’est un incontournable pour en apprendre plus sur la guerre froide et ses répercussions au pays.

Aucun séjour à Ottawa ne serait complet sans la traditionnelle visite des édifices du Parlement ou du Musée des sciences et de la technologie du Canada, qui vient d’être rénové vous invite à converser avec un être virtuel : une expérience unique en son genre! De plus, les enfants de 8 ans et moins sont invités à découvrir ZOOOM, une zone d’innovation qui célèbre la curiosité et la créativité naturelles des jeunes dans un environnement « touche-à-tout » aussi amusant qu’instructif.

Aussi : Frissons garantis avec La Marche Hantée d’Ottawa. Visitez l’ancienne prison du Comté de Carleton (maintenant l’auberge HI de la prison d’Ottawa), un des édifices les plus hantés en Amérique du Nord!

La journée culturelle : s’amuser au Musée!

Le Musée des beaux-arts du Canada vous offre à lui seul un monde de possibilités pour occuper votre petite famille toute la journée. Accueillis par la sculpture Maman de Louise Bourgeois – une immense araignée installée en façade du musée –, les visiteurs sont bien servis avec une programmation variée et surprenante. Choisissez parmi de nombreuses expositions, causeries et visites guidées ainsi qu’une foule d’activités réservées aux enfants, dont le très populaire kiosque Artissimo, qui incite les jeunes à explorer l’art par le biais du jeu, du dessin, de la peinture et d’autres formes de création au cœur même du musée. Des heures de plaisir et d’apprentissage!

Les journées thématiques ajouteront une touche d’originalité à votre visite dans la capitale. Évidemment, les idées de thèmes sont inépuisables! Allez-y de vos propres suggestions ou mieux, impliquez les enfants en les nommant à tour de rôle « guide officiel de la journée ».

Envie d’en savoir plus ou de créer votre propre parcours découverte? Le site de Tourisme Ottawa vous offre une panoplie d’informations et de ressources pour faire de votre séjour un moment en famille inoubliable. Visitez-le à Tourisme Ottawa.