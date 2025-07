Explorez le Texas : ranchs, rodéos et autres aventures

Le Texas et la culture cowboy sont intimement liés, offrant des expériences inoubliables – et authentiques – de l'Ouest. Mais au-delà des chapeaux de dix gallons et des promenades à cheval, le Texas est une force dynamique, où tradition et innovation se côtoient. Ses villes vibrent d'une énergie multiculturelle, sa scène gastronomique est à la fois internationale et locale, et sa vision moderne de l’art de vivre à l’ouest prouve que l'État de l'étoile solitaire est aussi diversifié et avant-gardiste qu'il est emblématique.

Qu'il s'agisse de vivre pleinement l’expérience cowboy ou de goûter au mode de vie de l'Ouest à plus petite échelle, voici quatre façons de vous immerger dans les riches traditions de cet État.

Des bottes et bien plus

© Rodeo Houston

Afin de profiter pleinement des activités de plein air inspirées du style cowboy, il est essentiel de s'habiller en conséquence, en particulier en ce qui concerne les vêtements et les chaussures. Que l'on opte pour un look western intemporel ou pour une touche de modernité, les bottes de cowboy sont un élément emblématique doublés d’un parfait souvenir de voyage. Le Texas regorge de détaillants qui proposent aux visiteurs d’emporter chez eux une pièce du look Lone Star.

La griffe Lucchese, fondée en 1883, offre des bottes sur mesure et prêtes-à-porter dans tout l'État, avec une grande variété de largeurs, de cuirs, de motifs et de détails. Cavender's, une chaîne populaire depuis 1965, propose pour sa part tout ce dont un cowboy peut avoir besoin. Parmi les autres bonnes adresses, citons Wild Bill's Western Store à Dallas, Pinto Ranch et Cuevas Western Wear à Houston, Callahan's General Store à Austin et Justin Discount Boots and Cowboy Outfitters près de Fort Worth.

En selle

Palo Duro Canyon State Park

Après la parfaite tenue trouvée, rien de tel qu’une chevauchée pour s’imprégner de l’esprit western du Texas. L’équitation, passion locale, offre une façon mémorable d’admirer les paysages époustouflants de l’État.

Pour les voyageurs qui rêvent de vivre une expérience western authentique, de nombreux parcs nationaux et d'État proposent des randonnées équestres. Le Palo Duro Canyon State Park, par exemple, s'étend sur plus de 6000 hectares et offre la possibilité de louer des chevaux – de quelques heures à plusieurs jours – pour une balade en solo ou une randonnée guidée. Imaginez-vous, cheveux au vent, explorant des panoramas à couper le souffle et ressentant la connexion unique entre l’homme et le cheval.

Si l’équitation traditionnelle n’est pas votre tasse de thé, mais que l’envie de sensations fortes vous titillent, pourquoi ne pas essayer quelques tours de taureau mécanique ? L’arène de Fort Worth Stockyards, entre autres, offre cette expérience palpitante. Une façon originale de pimenter votre séjour texan et de créer des souvenirs mémorables entre amis!

Rodéo

Houston Livestock Show & Rodeo (© Rodeo Houston)

Du haut de ses 17 mètres et chaussé de bottes taille 106, Big Tex est l'emblème de la State Fair of Texas, un événement de 24 jours qui regorge d'attractions, de bonne bouffe et de divertissements, et qui incarne le charme western de l'État. Parmi les rodéos les plus importants, citons le Fort Worth Stock Show & Rodeo (de janvier à février), le San Antonio Stock Show & Rodeo (en février), le Houston Livestock Show and Rodeo (en mars) et le Rio Grande Valley Livestock Show & Rodeo (en mars).

Pour des activités plus ancrées dans l’Ouest, le Texas propose plus de 100 marchés de producteurs qui mettent en vedette des produits cultivés et fabriqués localement, ainsi que des foires artisanales dans les villes et villages. Celles et ceux qui aiment danser jusqu'au bout de la nuit peuvent enfiler leurs bottes de cowboy et se laisser entraîner par la musique country en direct, tout en maîtrisant le « Texas two-step » dans l'une des nombreuses salles de danse de l'État.

Rêves de ranch

Blisswood Bed & Breakfast Ranch (© Skeeter Hagler)

Le charme western du Texas ne s’éteint pas dès le coucher du soleil. L'État abrite de nombreux ranchs d'hôtes qui proposent des séjours d’une ou plusieurs nuits, dont beaucoup sont tout compris et accessibles à tous les budgets.

À Bandera, la « capitale mondiale du cowboy », le Mayan Dude Ranch offre de l'équitation, des promenades en chariot, des feux de camp nocturnes et des sentiers pittoresques, tandis que l'historique Dixie Dude Ranch, fondé en 1901 et ouvert au public en 1937, s'étend sur 293 hectares et est toujours un ranch d'élevage en activité.

Pour celles et ceux qui recherchent une escapade plus luxueuse, le Cibolo Creek Ranch, dans les montagnes Chinati de Marfa, présente un mélange d'histoire et d'élégance avec 12 140 hectares, trois forts datant des années 1800 et même son propre aéroport. Le BlissWood Bed & Breakfast Ranch à Cat Spring, près de Houston, allie quant à lui sérénité et activités de plein air telles que l'équitation, la pêche avec remise à l'eau et des promenades dans la forêt de chênes et les prairies.