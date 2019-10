Le club de lecture d’Anne Boyer : Du plaisir avant tout!

Créé par

Passez donc au salon!

Pour commencer, Anne opterait pour un groupe de cinq à six personnes. « On se rencontrerait chez l’un, puis chez l’autre, à tour de rôle, parce que pour moi, il n’y a pas d’endroit plus confortable que le salon de quelqu’un. Ça amène des conversations plus personnelles », confie-t-elle. Un autre avantage : la possibilité d’y partager une bonne bouteille de vin en toute convivialité.

Accord vin et bouquin

Ce qu’Anne prône par-dessus tout, c’est de garder la notion de plaisir. « Surtout, que ça ne devienne pas une corvée! Je vois ça tellement simple : un livre, un bon verre de vin, des noix, et voilà! » Et pourquoi ne pas en profiter pour ajouter une touche ludique, comme faire un lien entre le vin et votre choix de lecture? Nous nous sommes amusés à faire l’exercice avec nos trois nouveaux romans Yamaska :

Alicia – Drame et Cabernet Sauvignon. Avec ses notes délicieusement riches de cerises, de caramel grillé et de chocolat, le Woodbridge Cabernet Sauvignon saura faire contrepoids aux relations houleuses d’Alicia.



Ingrid – Pinot Noir et changement positif. Le Woodbridge Pinot Noir, doté d’arômes brillants et de notes de petits fruits rehaussées d’un soupçon d’épices et de pain grillé, accorde une note positive au rêve d’Ingrid de fonder une famille.

M pour Marie-Pier… et merlot! Le Woodbridge Merlot et son goût savoureux de baies rouges bien mûres, de cola aux cerises et de chêne grillé au moka en font le rouge idéal pour accompagner l’aventure palpitante de Marie-Pier.

Un seul livre ou chacun le sien?

Notre auteure favoriserait quant à elle une formule hybride : la première fois, tous les membres lisent le même livre et la fois d’après, chacun lit un livre différent. Autant c’est agréable d’échanger sur le même livre, parce que chaque personne a sa propre vision d’un bouquin, autant il est intéressant d’y aller avec chacun le sien, afin de donner aux autres l’envie de découvrir de nouveaux livres ou auteurs. Et la fréquence? « À cause de nos vies de “fous”, je pense qu’une fois tous les deux mois serait l’idéal. »

Une valse à trois temps

Pour elle, la réunion parfaite se vivrait en trois étapes bien distinctes :

D’abord, un tour de table de quelques minutes par personne permettrait à chacun de partager son appréciation du livre, sans que les autres interviennent.

Puis, il y aurait une discussion pour échanger sur les différentes opinions.

Finalement, chacun exprimerait comment le livre a résonné dans sa vie personnelle, au-delà de l’histoire.

Vive la différence!

« Évidemment, c’est génial de créer un club de lecture entre amis, mais je trouve qu’il y a un intérêt à côtoyer des gens qui sont différents de nous, justement pour obtenir un autre point de vue. » En effet, avec les algorithmes des réseaux sociaux qui font en sorte que nous finissons par ne parler qu’à des gens qui pensent comme nous, il est bien d’avoir des activités qui nous permettent de nous ouvrir aux autres, de stimuler notre curiosité.

Et la formule gagnante est…

Le club idéal? Anne Boyer ne croit pas qu’il y ait une formule qui vaille plus qu’une autre : « Je suis certaine qu’il y a autant de types de clubs que de clubs de lecture. Chacun a sa personnalité! Il y a sûrement des gens qui ont des idées de génie pour animer ça. Moi je suis vraiment ouverte : du plus classique au plus flyé! »

