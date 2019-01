Ode à l’hiver dans notre capitale nationale

Patiner sur le célèbre canal Rideau

Aucune escapade hivernale dans la capitale canadienne ne serait complète sans quelques coups de patin sur les 7,8 km de la pittoresque patinoire du canal Rideau, site du patrimoine mondial de l’UNESCO reconnu comme la plus grande patinoire naturelle du monde par le Livre des records Guinness. D’une superficie impressionnante, sa surface de patinage couvre 165 621 mètres carrés, soit l’équivalent de 105 patinoires de la LNH!

Que vous apportiez vos propres patins ou que vous en louiez une paire pour la journée (des traîneaux, un vestiaire, de l’équipement de sécurité et un service d’aiguisage sont également disponibles), il s’agit d’une activité revigorante qui plaira à toute la famille – d’autant plus qu’elle se termine généralement par un bon chocolat chaud, une Queue de castor (une pâtisserie emblématique d’Ottawa depuis 1978) et, bien sûr, des pommettes rouges, belles à croquer.

Profiter d’une foule de festivals

Si vous pensiez qu’Ottawa se démarquait par ses nombreux festivals de calibre mondial en été, attendez de voir ce qui s’y passe en hiver! Certaines des célébrations les plus populaires de la région ont lieu en février, dont le Festival de bateaux dragons sur glace (avec, au programme, des courses pleines d’action, des prestations de la traditionnelle danse du lion chinois et la présence de la princesse Anna et de la reine Elsa, célèbres personnages du film Frozen) ; le Festibière d’hiver de Gatineau, qui réunit au Musée canadien de l’histoire plus de 35 brasseries artisanales de l’Ontario, du Québec et du monde entier, en plus de présenter des spectacles et des ateliers ; et le Festival de jazz d’hiver TD d’Ottawa, dont la programmation 2019 inclut les instrumentistes Pugs & Crows, Kevin Breit’s Bona Fide Scoundrels et un hommage à Aretha Franklin par 33Z.

Au cœur de tout ce qu’il y a d’extraordinaire en hiver à Ottawa se trouve le Bal de Neige, un événement phare qui a lieu tous les ans depuis 1979. Cette année, le Bal de Neige se tiendra du 1er au 18 février et sa programmation mettra en vedette des thèmes inclusifs et résolument canadiens comme la culture autochtone, la fierté LGBTQ2+, les plaisirs en famille et les délices culinaires de la région. Cette 41e édition promet d’être plus grande que jamais, avec un calendrier d’activités bien rempli allant des promenades en calèche aux visites gastronomiques sur le thème de l’érable, sans oublier la 32e compétition internationale de sculpture sur glace et l’incroyablement divertissante Course de lits Accora Village, qui se tiendront toutes deux sur le nouveau site du marché By – la destination par excellence du festival. Vous y allez avec les enfants? Le Domaine des flocons, situé au parc Jacques-Cartier à Gatineau, est un terrain de jeu hivernal à ne pas manquer avec ses glissades géantes, ses spectacles pour petits et grands, ses activités palpitantes et la famille Glamotte, les mascottes du Bal de Neige, qui adorent les selfies et les câlins.

Ski de fond, raquettes et spa au parc de la Gatineau

Pour une excursion d’une journée qui vous plongera dans la nature et vous procurera une bonne dose d’endorphines, dirigez-vous vers le parc de la Gatineau, à 15 minutes de route de la colline du Parlement, pour y faire du ski de fond. Ce magnifique parc de conservation compte plus de 50 sentiers aménagés, entretenus et patrouillés, adaptés à tous les niveaux et à tous les styles (classique ou patin). Si vous préférez y aller plus doucement, la raquette est également un excellent moyen de découvrir la faune et la flore de ce lieu enchanteur.

Lorsque vos jambes vous supplieront d’arrêter, rendez-vous au Nordik Spa-Nature, le plus grand spa nordique d’Amérique du Nord, niché dans les bois du village de Chelsea. Le spa de classe internationale propose une variété impressionnante d’installations, dont 10 bains extérieurs, 9 saunas, 4 bassins profonds, divers espaces de relaxation intérieurs et extérieurs ainsi qu’un bain flottant d’eau salée, l’un des deux seuls au monde (l’autre étant en Suisse). Vous pouvez également profiter d’une gamme de soins à la carte, comme des soins corporels et des massages. Vous êtes sûr de repartir parfaitement détendu.

Prêt à braver le froid et à venir vous amuser dans la capitale nationale? Pour plus d’informations, visitez Tourisme Ottawa.