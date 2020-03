En partenariat avec

Faire le tri de ce que vous aimez et de ce que vous n’aimez pas

Le temps est-il venu de rafraîchir le salon, de vous offrir cette salle de bain qui vous comblera ou encore cette cuisine qui fera le bonheur de la chef en vous? Dans un premier temps, observez ces photos que vous avez pris le temps de mettre de côté. Qu’ont-elles en commun? Est-ce une couleur? Des textures ou des tissus particuliers? Un meuble ou des accessoires que vous avez toujours souhaité avoir chez vous? Dans cette démarche, n’oubliez pas d’être réaliste. Ce magnifique sofa blanc vous fait rêver sur Instagram, mais imaginez ce qui arrivera quand votre petite dernière décidera de traîner son jus d’orange dans le salon pour regarder ses dessins animés. Terrifiant, non?

Dans un deuxième temps, photographiez votre pièce dans son état actuel et regardez-la bien. Pourquoi souhaitez-vous faire des changements dans cette pièce? Est-ce le manque d’espace pour le rangement? Peut-être n’est-elle pas assez fonctionnelle ou confortable? Cette belle couleur orange brûlée n’est plus très tendance? Remarquez au passage les éléments qui se sont vite démodés et ceux qui ont duré. Feriez-vous des choix différents cette fois?

Avez-vous les moyens d’acheter du « cheap »?

Un objet bon marché que vous devrez remplacer s’il brise ou s’il est défraîchi vous coûtera deux fois son prix. Il est donc important d’examiner soigneusement vos habitudes de vie pour bien répartir votre budget et investir là où ça compte. Si vous prenez un bain une fois par an, mais une douche tous les jours, la robinetterie de cette dernière devrait être à toute épreuve. Dans la même ligne d’idées, il vaut mieux opter pour de la qualité lorsqu’il est question de mobilier que vous utilisez au quotidien, comme la table de cuisine sur laquelle vous prenez tous vos repas ou encore votre divan de prédilection pour regarder la télé. Bref, une déco personnalisée commence par l’observation des endroits les plus utilisés de la maison. Ce n’est pas un exercice pour changer votre routine, mais bien pour adapter votre foyer à votre personnalité et à vos besoins.

Pensez aussi à allouer un budget plus élevé aux meubles qui ont une influence sur votre bien-être. Si vous avez un bureau à la maison, une chaise ergonomique est indispensable. Le matelas est à changer? Un sommeil de qualité a une influence directe sur votre santé. Offrez-vous le nec plus ultra!

Engagez des professionnels

Chacun son métier! Il ne fait aucun doute que vous avez de bonnes idées, mais le design d’intérieur demeure une profession. N’hésitez donc pas à faire appel à une personne spécialisée dans ce domaine. En plus de vous apporter des suggestions novatrices, elle vous évitera de tomber dans certains pièges et vous fera profiter de son expertise. Vous n’en êtes peut-être pas à vos premières armes en matière de décoration intérieure, mais souvenez-vous qu’un designer d’intérieur qualifié a probablement réalisé des dizaines de projets dans la dernière année. Son aide et ses ressources vous seront précieuses.

On se lance!

Vous rêvez de passer à l’action? Le moment ne saurait être mieux choisi. Découvrez le nouveau billet à gratter de Loto-Québec, Ma déco signée Emilie Cerretti. Vous pourriez bien être l’une des trois heureuses gagnantes à remporter un design intérieur personnalisé d’une valeur de 10 000 $! Imaginez redécorer entièrement une pièce de votre maison en bénéficiant des services clé en main de la réputée designer Emilie Cerretti! Une belle occasion de faire passer votre album déco virtuel à la réalité.

Pour savoir comment participer et consulter tous les détails, rendez-vous à https://loteries.espacejeux.com/fr/loteries/ma-deco-signee-emilie-cerretti.

