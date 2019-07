Retrouvez la forme pendant votre heure de lunch!

Crée par



Conseil no 1 : Tout le monde à l’eau!

Plutôt que d’opter pour une boisson gazeuse ou un Xe café – ce qui, chez certaines personnes, pourrait contribuer à faire augmenter l’irritabilité, la nervosité, voire provoquer des maux de tête –, on choisit l’eau! Et ce n’est pas parce qu’on la qualifie de « plate » qu’elle doit être ennuyeuse. Le Guide alimentaire canadien, dans sa toute nouvelle mouture, vous propose d’ajouter fruits, légumes, herbes ou épices pour donner du pep à votre nouvelle boisson préférée.

Conseil no 2 : À table s’il vous plaît!

La pause-repas est arrivée et vous êtes tentée de manger devant votre ordinateur? Mauvaise idée! Des études démontrent que vous serez ainsi encline à manger davantage et à consommer de la nourriture de moindre valeur nutritive. En prenant vos repas en compagnie de vos collègues, vous mangerez mieux, mais vous pourrez aussi vous détendre tout en socialisant!

Conseil no 3 : En avant, marche!

Quoi de mieux pour attaquer un après-midi chargé que d’aller prendre une bonne bouffée d’air frais! Même une marche dynamique de 15 minutes peut vous faire brûler quelques calories. Et pourquoi ne pas former un club de marche avec des collègues? En plus de vous motiver les jours où vous en avez moins envie, vous pourriez développer de nouvelles amitiés.

Conseil no 4 : Donnez-vous une longueur d’avance!

Offrez-vous un remodelage corporel! Contrairement à la liposuccion, le CoolSculpting est un traitement non invasif qui vous permet de reprendre immédiatement vos activités. « Un traitement peut prendre aussi peu que 35 minutes, explique le Dr Benoit LeBlanc, chirurgien plasticien certifié et membre du Collège des médecins du Québec. Certains de nos patients profitent de leur heure de lunch pour venir se faire traiter une ou deux zones et retournent ensuite au travail pour continuer leur journée. »

Comment est-ce possible?

« La graisse est le tissu corporel le plus sensible au froid, ajoute le Dr LeBlanc. Le CoolSculpting consiste donc à appliquer sur certaines zones ciblées des plaques “réfrigérantes” pour détruire le gras par le froid, et ce, sans chirurgie, sans cicatrice, sans inflammation et sans temps de récupération. »

Et ça fonctionne?

« Depuis 2014, plus de 70 articles scientifiques ont été publiés à propos du CoolSculpting, précise-t-il. Oui, ça fonctionne! C’est même la méthode la plus utilisée actuellement! Il a été démontré qu’en plus d’être concluants, les résultats sont généralement permanents lorsque combinés à un mode de vie sain durable. »

Ces résultats se manifestant habituellement sur une période de 2 à 3 mois après le traitement, vous aurez probablement envie de prendre davantage soin de vous-même. « Ça a un véritable impact sur la vie des gens, conclut le Dr LeBlanc. Et je peux l’affirmer sans me tromper, l’ayant moi-même essayé! »

La recette est donc simple pour transformer votre heure de lunch en heure santé : boire un peu plus d’eau, manger et bouger en bonne compagnie, et s’offrir un petit remodelage corporel grâce au CoolSculpting. Vous mettrez ainsi la table pour de saines habitudes de vie!

