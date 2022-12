Faire ou ne pas faire vacciner votre enfant contre la COVID-19 ? La médecin en chef du Canada répond à vos questions.

Créé pour

Les vaccins contre la COVID-19 sont maintenant disponibles pour les enfants dès l’âge de six mois. Et si certains parents attendaient avec impatience de faire vacciner leurs enfants, d’autres se posent des questions. Nous nous sommes entretenus avec la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada et spécialiste des maladies infectieuses chez l’enfant, pour lui poser vos principales questions à ce sujet.

Pourquoi mon enfant devrait-il recevoir le vaccin contre la COVID-19 ?

Avec l’arrivée de l’hiver, nous sommes plus susceptibles de nous réunir à l’intérieur. Ceci entraîne une propagation accrue des virus respiratoires, dont celui de la COVID-19, de l’influenza ainsi que le virus respiratoire syncytial (VRS). C’est la raison pour laquelle il y a eu cet automne davantage d’enfants malades, de services d’urgences débordés dans plusieurs régions du pays et, malheureusement, d’hospitalisations de jeunes enfants.

Les parents veulent faire tout ce qu’ils peuvent pour protéger leurs enfants et éviter les visites stressantes aux urgences. Faire vacciner votre enfant contre la COVID-19 et contre l’influenza est une mesure importante pour aider à diminuer le risque de maladie grave et d’hospitalisation pour lui.

Parce qu’Omicron est devenu le variant dominant de la COVID-19 et qu’il se transmet plus facilement, le nombre d’enfants hospitalisés et admis aux unités de soins intensifs en raison de la COVID-19 a augmenté. Ce nombre inclut des enfants qui étaient par ailleurs en bonne santé. Les petits de moins de 5 ans sont également plus à risque de complications dues à la grippe en raison de leur âge, puisque leur système immunitaire est encore en développement. Les vaccins fonctionnent en apprenant au système immunitaire à reconnaître le virus ciblé et à créer des anticorps pour se défendre contre une éventuelle infection.

Même si les symptômes de la COVID-19 sont légers ou nuls chez la plupart des jeunes enfants, il arrive que certains d’entre eux tombent gravement malades; par ailleurs, les effets à long terme de l’infection sont encore inconnus. En plus de se tenir à jour avec les vaccins recommandés, on peut se protéger davantage contre la COVID-19 en restant à la maison lorsqu’on est malade, en portant un masque bien ajusté dans les lieux achalandés et en se lavant les mains fréquemment. Ces mesures peuvent également contribuer à la protection contre d’autres maladies respiratoires et sont plus efficaces lorsqu’elles sont toutes utilisées en même temps. On peut comparer cette protection avec l’utilisation de différents vêtements en hiver : on se protège mieux du froid en portant à la fois une tuque, un foulard et des mitaines.

Pourquoi l’autorisation du vaccin contre la COVID-19 pour les plus jeunes enfants a-t-elle tant tardé ?

La sécurité est toujours la priorité absolue quand il s’agit d’autoriser un vaccin ou un médicament pour les enfants. Les vaccins destinés aux enfants ont été autorisés après avoir démontré leur capacité à déclencher une réponse immunitaire ainsi que leur conformité aux normes élevées de sécurité imposées par Santé Canada. Cette sécurité comprend la surveillance continue à l’égard des milliards de doses de vaccins à ARNm administrées aux jeunes et aux adultes à l’échelle de la planète. Les vaccins pour enfants devaient être soumis à des études spécifiques auprès de plusieurs groupes d’âge afin de déterminer leur posologie et de détecter tout problème de sécurité. Au Canada, un grand nombre de jeunes de 12 ans et plus ont reçu le vaccin, et jusqu’à maintenant il a été administré à plus de trois millions d’enfants et de jeunes en bas de 18 ans.

En quoi la posologie et le calendrier de vaccination du vaccin pour enfants contre la COVID-19 diffèrent-ils de ceux des autres groupes d’âge ?

Les jeunes enfants de moins de 5 ans reçoivent une formulation différente du même type de vaccins à ARNm que ceux administrés aux autres groupes d’âge et une dose moindre que les enfants plus âgés, les adolescents et les adultes. Selon le produit, ils recevront deux ou trois doses à au moins huit semaines d’intervalle. Les enfants dont le risque d’être gravement touchés par la COVID-19 est accru en raison de certaines maladies ou de la prise de certains médicaments pourraient devoir suivre un calendrier différent, car leur réponse immunitaire au vaccin pourrait être plus faible. Votre médecin recommandera la posologie et le calendrier de vaccination appropriés pour votre enfant.

Les doses de rappel sont autorisées pour les enfants et les adolescents âgés de 5 à 17 ans, et elles sont fortement recommandées pour ceux ayant des maladies qui augmentent leur risque d’être gravement touchés par la COVID-19. On recommande un intervalle de six mois entre la série primaire de vaccins et la dose de rappel. Les doses de rappel ne sont pas autorisées pour les enfants de moins de 5 ans.

Quels effets secondaires mon enfant pourrait-il ressentir après avoir reçu le vaccin, et que faire pour y remédier ?

Aucun nouveau signal de sécurité n’a été enregistré à la suite de l’administration à l’échelle mondiale de plus d’un million et demi de doses de vaccins à ARNm contre la COVID-19 pour le groupe d’âge de six mois à 4 ans.

Même si ce ne sont pas tous les individus qui ressentent des effets secondaires après avoir reçu les vaccins à ARNm, certaines réactions sont assez fréquentes, dont les suivantes :

Douleur ou rougeur au point d’injection

Fatigue

Douleurs musculaires et courbatures

Frissons

Fièvre

Enflure des ganglions lymphatiques

Il est important de noter que la plupart des effets secondaires ne durent que quelques jours et disparaissent généralement d’eux-mêmes. Vous pouvez apaiser la douleur au point d’injection en appliquant des compresses froides. Au besoin, un médicament contre la douleur ou la fièvre pourra soulager les effets secondaires. Consultez votre pédiatre si vous avez besoin de conseils sur le médicament approprié pour votre enfant ou si vous avez des questions au sujet d’effets secondaires possibles.

De rares cas d’inflammation du cœur ou de la membrane qui enveloppe le cœur (myocardite/péricardite) ont été observés après l’injection de vaccins à ARNm, en général dans la semaine suivant la vaccination. Chez les enfants et les jeunes, ce risque est plus élevé dans le groupe des 12 à 17 ans, mais il peut également survenir de façon très rare chez les enfants plus jeunes. Demandez immédiatement de l’aide médicale si l’un des symptômes suivants apparaît :

Douleur thoracique

Essoufflement

Battements cardiaques rapides ou irréguliers

Comment comparer le risque d’effets secondaires du vaccin au risque que représente la COVID-19 ?

Les enfants qui contractent la COVID-19 courent le risque de souffrir du syndrome inflammatoire multisystémique chez l’enfant (SIME), une complication rare mais grave qui requiert souvent l’hospitalisation. De plus, le syndrome post-COVID-19 (aussi appelé COVID longue) peut apparaître chez les enfants à la suite de l’infection. Nous continuons d’approfondir nos connaissances sur le syndrome post-COVID-19 tant chez les adultes que chez les enfants.

Cela est particulièrement vrai pour les enfants souffrant de maladies qui diminuent leur réponse immunitaire ou d’autres maladies, comme l’asthme, qui augmentent leur risque de complications graves dues à la COVID-19.

Mon enfant a déjà eu la COVID-19. Devrais-je quand même le faire vacciner ?

Les enfants qui ont déjà été touchés par la COVID-19 peuvent quand même bénéficier de la vaccination.

Si votre enfant attrape la COVID-19 avant d’avoir commencé ou terminé sa série primaire de vaccins, il devrait attendre deux mois après un test positif ou l’apparition des premiers symptômes avant de recevoir la dose suivante, conformément aux recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI). Pour les enfants ayant des maladies qui diminuent leur réponse immunitaire, cette période d’attente entre l’infection et la vaccination pourra être plus courte, soit de quatre à huit semaines. Pour les enfants âgés de 5 ans et plus, on recommande un délai de six mois à compter de l’infection avant une dose de rappel (ou de six mois à compter de la dernière dose reçue de la série primaire, selon la plus récente de ces dates dans le temps).

Si je suis enceinte ou que j’allaite, devrais-je recevoir le vaccin contre la COVID-19 ?

Les vaccins contre la COVID-19 sont recommandés pour les personnes enceintes, tout comme les autres vaccins normalement recommandés pendant la grossesse, notamment ceux contre l’influenza et la coqueluche.

Cela est conforme aux recommandations de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC).

Comparativement aux personnes qui ne sont pas enceintes, une infection par le virus de la COVID-19 pendant la grossesse pose un risque plus élevé de complications pouvant mener à l’hospitalisation. En outre, une telle infection pendant la grossesse augmente la probabilité de complications associées à la grossesse, notamment la naissance prématurée, la mise au monde d’un enfant mort-né, ou un faible poids à la naissance. La vaccination contre la COVID-19 pendant la grossesse est efficace pour réduire le risque de maladie grave chez la personne enceinte, et diminue entre autres le risque d’hospitalisation et d’admission à l’unité de soins intensifs. Les avantages de la vaccination contre la COVID-19 pendant la grossesse peuvent également être transmis au nouveau-né en lui conférant une certaine protection pendant ses six premiers mois de vie, dont un risque moins élevé d’hospitalisation en raison de cette infection.

Aucun danger pour la santé des personnes enceintes n’a été déterminé relativement à la vaccination pendant la grossesse. La vaccination contre la COVID-19 est également recommandée pour les personnes qui allaitent.