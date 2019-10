Un budget pour bébé

Créé par

Entre les nuits blanches, les problèmes d’horaire (quand prendre une douche, par exemple) et la gestion des tétées, les nouveaux parents ne manquent pas de pain sur la planche. Et il faudrait qu’ils établissent un budget par-dessus le marché? Il y a de quoi se précipiter sur son cellulaire pour se faire livrer un repas en vitesse, histoire d’évacuer un peu de pression! Pas de panique, nous avons pour vous quelques astuces qui vous permettront d’économiser tout en vous concentrant sur ce qui compte le plus au monde : cet adorable poupon qui dort (enfin!) à côté de vous dans son berceau flambant neuf. Comme vous vous en êtes sans doute déjà rendu compte, le meilleur moment pour préparer un budget, c’est après une grosse tasse de café, pendant que bébé fait la sieste. Voici donc quelques conseils pratiques qui vous aideront à tirer le maximum de chaque dollar.

Préparez votre congé parental

En plus de mettre de côté autant d’argent que possible avant de partir en congé parental, rappelez-vous que votre budget sera réduit pendant tout le temps que vous resterez à la maison avec le bébé. Si vous avez la chance de bénéficier d’un supplément de salaire de la part de votre employeur, génial! Mais si ce supplément ne couvre pas en entier la durée de votre congé, gardez en tête que vous aurez à joindre les deux bouts avec moins d’argent que vous n’en avez quand vous travaillez. Essayez de calculer combien d’argent vous toucherez chaque semaine pendant votre congé parental, et de vivre avec cette somme pendant quelques semaines afin de bien comprendre ce que ça impliquera pour vous.

Calculez combien vous coûtera la vie avec un bébé

C’est banal de le dire, mais c’est vrai : les couches coûtent cher! Utilisez un guide d’achat de couches pour évaluer combien il vous en faudra à chaque étape de croissance, et achetez-les en gros. Les économies ainsi réalisées peuvent être substantielles. Le même principe vaut pour le lait maternisé, si vous avez l’intention d’en utiliser. Costco.ca offre la livraison à domicile pour tous les articles pour bébé, et Costco l’offre aussi pour l’épicerie dans certaines régions. C’est la solution idéale : vous économisez de l’argent et vous gagnez du temps, ce qui vous permet de rattraper quelques heures de sommeil.

Ne vous laissez pas avoir par les boutiques chic pour bébé

Les boutiques pour bébé sont remplies d’articles plus mignons les uns que les autres, mais gardez la tête froide. Même si les achats pour bébé sont amusants, ils ne justifient pas que vous dépassiez votre budget. Costco a les marques que vous aimez à des prix avantageux. Faites-en votre destination de choix pour les articles comme les berceaux, les poussettes et les biberons.

Une approche stratégique du crédit

Un moyen d’établir un budget consiste à utiliser le plus souvent possible une carte de crédit afin de pouvoir faire le suivi de vos dépenses. Il vous suffit ensuite de consulter votre relevé pour savoir exactement ce que vous avez acheté au cours du mois. Une bonne carte de crédit vous accordera des remises en argent sur vos achats que vous pourrez consacrer… à l’achat de nouvelles couches! C’est précisément ce que fait la carte Costco MastercardMD de Capital One®. Comme elle ne comporte aucuns frais annuels et qu’elle sert en même temps de carte de membre de Costco, elle vous aidera aussi à économiser. Quand le tout-petit sera prêt à faire son premier voyage en famille, vous pourrez profiter des nombreux avantages offerts par la carte, comme une assurance pour véhicules de location, une assurance contre les retards de bagages, un service d’assistance voyage et même une assurance accidents de voyage pour que vous puissiez partir l’esprit tranquille.

Avec toutes les responsabilités parentales qui vous attendent, savoir planifier et établir un budget est un bon moyen d’assurer votre tranquillité d’esprit.