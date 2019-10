Une famille qui grandit doit faire des économies

Créé par

Si la naissance d’un premier enfant peut être une source de stress, celle d’un deuxième ou d’un troisième n’est pas de tout repos non plus. Accueillir le nouveau venu est incroyablement excitant, mais aussi passablement angoissant. Vous possédez déjà les compétences de base (entraînement au sommeil, horaire des tétées, couches qui fuient), mais comment arriverez-vous en même temps à vous occuper du reste de la famille – y compris financièrement? Voici quelques trucs qui vous aideront à économiser.

S’organiser tout en s’amusant

Vous maîtrisez sans doute déjà l’art d’intégrer une personne de plus dans vos considérations budgétaires. Avec le petit nouveau qui est en route, vos dépenses sont sur le point de connaître une hausse. Comment resserrer un budget déjà aminci? Si le sens de l’organisation est un atout précieux pour tout parent (il permet, notamment, de gagner du temps et d’éviter les crises), il est absolument essentiel pour établir un budget.

Première étape : tout consigner par écrit. Créez une feuille de calcul et notez-y toutes vos dépenses : garderie, épicerie, factures, loyer ou hypothèque, tout devrait y être. Pour ne rien oublier, parcourez vos relevés de compte bancaire et de cartes de crédit point par point. C’est le meilleur moyen de vous faire une idée précise de vos dépenses quotidiennes. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous en repérerez probablement une ou deux que vous pourriez supprimer moyennant un peu de planification.

Costco peut vous aider

Costco est un bon endroit pour faire vos achats si vous voulez économiser. S’il vous est possible d’établir vos menus pour une ou deux semaines, vous pourrez vous rendre à l’entrepôt et faire provision d’articles qui finissent par coûter très cher quand on les achète à l’épicerie au coin de la rue. Un minimum de planification vous permettra de vous procurer vos produits préférés au meilleur prix et de réduire de façon substantielle votre facture mensuelle de nourriture. Maintenez à jour une liste de tout ce dont vous avez besoin pour les enfants et la maison, puis restez à l’affût des aubaines. Costco a de tout, des produits ménagers aux articles de pharmacie en passant par les appareils électroménagers.

Trouver du temps pour les courses peut sembler un redoutable défi, mais avec un peu de prévoyance, il est possible d’en faire une sortie que tout le monde appréciera. Costco vous permet de gagner un temps précieux la fin de semaine, car au lieu de devoir vous rendre dans trois magasins différents, vous pourrez à la fois y faire le plein, y faire vos courses et vous y procurer un tas de choses dont vous avez besoin. Une visite chez Costco est aussi une activité amusante pour toute la famille. Vive les échantillons gratuits!

Une carte de crédit qui répond à vos besoins

Puisque nous parlons de Costco, saviez-vous que la carte Costco MastercardMD de Capital One® sert aussi de carte de membre de Costco et ne comporte aucuns frais annuels? C’est un avantage appréciable, surtout que vous obtenez des remises en argent sur à peu près tous vos achats (et pas seulement ceux que vous effectuez chez Costco – mais pourquoi voudriez-vous aller ailleurs?). En l’utilisant, vous éviterez les frais annuels qui viennent avec les autres cartes et vous pourrez faire le suivi de vos dépenses en un seul endroit. Vous profiterez d’avantages voyages comme une assurance pour les véhicules de location, une assurance accidents de voyage, une assurance contre les retards de bagages et un service d’assistance voyage. Il ne vous reste plus qu’à prendre la route avec la petite famille. (N’oubliez pas les collations!)