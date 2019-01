10 aliments qui gagnent à être conservés au frigo

Il va de soi que certains aliments, comme le lait et les œufs, se rangent au frigo. Mais au-delà des denrées périssables, plusieurs produits transformés de même que certains fruits et légumes se conservent mieux au frigo. Même si celui-ci semble toujours trop plein, on gagne à y faire de la place pour préserver la fraîcheur et la saveur des aliments qui suivent.

1. Les noix et les graines

Les noix, les farines de noix et les graines ont une teneur élevée en acides gras insaturés, qui rancissent après un certain temps à la température ambiante. Pour conserver leur saveur intacte jusqu’à six mois, ranger au frigo les amandes, les noisettes, les cajous, les graines de lin et de tournesol, dans un contenant de verre ou de plastique hermétique. Pas de place au frigo? On peut mettre les noix et les graines au congélateur, où ils resteront frais jusqu’à un an.

2. Le sirop d’érable

Contrairement aux succédanés à base de sirop de maïs, le sirop d’érable naturel ne contient pas d’agents de conservation et peut se gâter rapidement une fois entamé. (Non entamé, il se conserve de deux à quatre ans, selon qu’il est conditionné dans le plastique ou le verre.) On ne gaspille pas une goutte de cet or liquide et on le range au froid dès son ouverture. Il se conservera ainsi plusieurs mois.

3. Les farines de grains entiers

La farine de blé entier contient le son et le germe du blé, riches en nutriments et en huiles. Ceci la rend plus attirante pour les parasites, et rend aussi sa conservation plus délicate. Tandis que la farine blanche se conserve jusqu’à deux ans au garde-manger, les farines de grains entiers commenceront à rancir au bout d’environ trois mois. La conservation au réfrigérateur ou au congélateur des farines de grains entiers – comme la farine de blé entier, d’épeautre ou de seigle – prolongera leur durée et les protégera en même temps des parasites.

4. Le beurre d’arachide naturel

Un super truc pour ne plus avoir à mélanger les beurres de noix naturels: placer le pot tête en bas au frigo en rentrant de l’épicerie. Ceci fait remonter les particules plus denses qui se déposent habituellement au fond du pot et leur permet de s’émulsifier avec l’huile, ce qui nous évitera de tomber sur des grumeaux quand on arrivera à la fin du pot. En plus de prévenir le rancissement, la température froide rend le beurre de noix moins coulant, donc moins propice aux dégâts d’huile.

5. La sauce soya

La teneur élevée en sodium de la sauce soya favorise sa conservation à température ambiante, mais ne l’empêche pas de perdre en fraîcheur et en saveur avec le temps. Une fois la bouteille ouverte, la réfrigérer pour préserver son contenu de façon optimale.

6. Le maïs frais

Pour s’assurer que le maïs en épi conserve son goût sucré incomparable, en saison, il faut réfrigérer sans tarder la quantité qu’on ne compte pas consommer tout de suite. Un épi de maïs peut perdre jusqu’à 50% de sa teneur en sucre dans les 24 heures suivant sa récolte. Il faut donc s’assurer de le mettre au frigo (avec son enveloppe) et de le consommer dans les deux jours après l’achat. La température froide empêchera son sucre de se transformer en amidon et préservera sa délicieuse saveur sucrée.

7. Le ketchup

Le niveau d’acidité et la teneur en sel du ketchup empêchent la prolifération de bactéries à température ambiante. Mais chaque fois qu’on ouvre la bouteille, on expose son contenu aux bactéries et aux moisissures présentes dans l’air. À la longue, il pourra commencer à se séparer et à prendre une couleur brunâtre.

8. Les tortillas

Les tortillas souples faites de farine de maïs ou de blé, particulièrement celles ne contenant pas d’agents de conservation, peuvent moisir rapidement si on les laisse sur le comptoir. La perte d’humidité plus rapide qui se produit à température froide prévient l’apparition de moisissure; les tortillas sont donc moins susceptibles de se gâter avant qu’on ait fini le paquet.

9. Les agrumes

Oranges, citrons et limes peuvent être laissés sur le comptoir. Toutefois, on les empêchera de sécher jusqu’à un mois en les rangeant au frigo. Faisons vite de la place dans le tiroir à fruits!

10. Le vin rouge

La bouteille de cabernet n’est pas terminée? Il est préférable de ranger les restes de vin rouge au froid après l’ouverture. En réduisant son exposition à la lumière, à l’air et à la chaleur, on ralentit les réactions chimiques qui gâtent le goût du vin au bout de quelques jours.

