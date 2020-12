10 mousseux pas chers mais excellents pour les Fêtes

Tout petit prix

Le prix de cette bouteille peut étonner, mais pas autant que son contenu. Ce mousseux portugais réunit avec brio plusieurs variétés de raisin locales. Dans le verre, ses parfums rappellent l’anis étoilé, la réglisse et les agrumes. Une fois en bouche, l’attaque franche et vive fait place à des bulles fines. Idéal pour accompagner le gravlax de saumon.

Borges Fita Azul Attitude Brut Reserva, Code SAQ : 13640277, 12,35 $

Bien de chez nous

Tout dans ce vin rappelle la Champagne : le long élevage en bouteille, l’assemblage de chardonnay et de pinot noir ainsi que la robe subtilement rosée. Pourtant, ce mousseux n’est pas français. Il est élaboré en Montérégie, par le domaine Saint-Jacques. La famille Quirion bichonne pendant plus de deux ans ses vins effervescents avant de les commercialiser. Et ça vaut la peine ! Fleurs et petits fruits rouges parfument le verre. Les bulles sont crémeuses et fines. Servi avec de la rillette de canard et un chutney de canneberge, que demander de mieux ?

Domaine St-Jacques Brut 2017, Code SAQ : 14473301, 34,85 $

Touche française

Les Tissot sont au Jura, en France, ce que les Tremblay sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean : très nombreux ! Dans cette région viticole blottie contre la frontière de la Suisse, plusieurs membres de cette famille sont vignerons. C’est le cas de Jacques Tissot, qui possède un vignoble à Arbois. Il y met au point ce magnifique mousseux digne d’un grand champagne. L’assemblage de chardonnay et de pinot noir dévoile des arômes de citron confit et de biscuit au beurre. Et le tout persiste longtemps en bouche. Plus besoin de chercher, avec la dinde de Noël, ce sera grandiose !

Jacques Tissot Crémant du Jura, Code SAQ : 14133795, 27,55 $

Soif de nouveauté

Tout près de Barcelone, la maison Roger Goulart confectionne des vins effervescents depuis plus de cent ans. C’est cependant la première fois que ses bulles sont commercialisées au Québec. Et elles feront un tabac ! Sa robe aux reflets rosés trahit l’utilisation de variétés de raisin rouge, soit le grenache et le pinot noir. Élaboré comme un champagne, le vin sent bon (très bon !) les fruits des champs, comme la framboise et la fraise. Sur les papilles, son attaque fruitée se prolonge dans une finale fraîche et saline. Pour moins de 20 $, cette bouteille va susciter des « wow » autour de la table !