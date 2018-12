3 cidres pour boire québécois

Effervescent!

Pétillant à souhait dans sa jolie canette de style bistro, le cidre Milton Star égaiera nos apéros des fêtes. Fait avec des pommes McIntosh et Spartan du verger de la Cidrerie Milton, situé à Sainte-Cécile-de-Milton, en Montérégie, il est aussi vendu dans une version pomme et pamplemousse.

4 X 355 ml, 11,40 $, à la SAQ

Primé

Le cidre demi-sec Pommenbulles du vignoble Château de cartes a remporté l’argent au Mondial des cidres 2016. Sa couleur dorée, ses bulles fines et ses arômes doux et fruités seront à la hauteur des plus jolies tables.

500 ml, 10 $, à la SAQ

Bien fruité

Les cidres McKeown se dégustent tels quels, mais on peut aussi s’en servir pour mettre du piquant dans nos cocktails. Fruités et rafraîchissants, pratiques dans leurs petits contenants, ils se déclinent en six variétés: draft, canneberge, poire, miel, houblon et épices.

4 X 355 ml, 10,99 $, dans les épiceries, les commerces spécialisés et les dépanneurs

À lire aussi: 10 alcools de pomme et de poire