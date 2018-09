3 vins d’ici pour l’événement Le 12 septembre, je déguste un vin québécois!

Depuis quatre ans, les Québécois sont invités à participer à l’événement annuel Le 12 septembre, je déguste un vin québécois ! et à partager leurs découvertes sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #12septvinQC. Cette initiative citoyenne a pour but d’inciter les consommateurs à choisir plus souvent les vins d’ici. La jeune industrie vinicole du Québec foisonne de beaux produits à découvrir. Prenons le temps de goûter le fruit du travail des vignerons passionnés qui réussissent à tirer le meilleur de notre terroir ! Voici quelques suggestions à savourer le 12 septembre, mais aussi les autres jours de l’année.

1. Un blanc passe-partout: Domaine du Ridge, Le Stanbridge 2016, 16,55 $

2. Un mousseux sec: Domaine Bergeville, Le Blanc Brut, 27,85 $

3. Un rouge élégant: Domaine St-Jacques, Pinot noir 2016, 25,35 $

À lire aussi: 10 vins à moins de 18$ pour faire le tour du monde