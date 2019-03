Comment accélérer le mûrissement des fruits

On est parfois pris avec une grappe de bananes vertes ou un panier de pêches dures comme du béton.Comment les faire mûrir rapidement?Tout ce qu’il nous faut, c’est un sac de papier brun – et un peu de patience.

Pour les bananes vertes

Pour accélérer le processus de mûrissement des bananes vertes, on les dépose dans un sac de papier brun (on peut les mettre quelques-unes à la fois si on préfère qu’elles ne mûrissent pas toutes en même temps). En mûrissant, les bananes libèrent de l’éthylène – le sac de papier brun sert à contenir ce gaz et ainsi à accélérer le processus. Pour hâter encore davantage le mûrissement, on place une pomme dans le sac avec les bananes (les pommes dégagent également de l’éthylène). Les bananes devraient être prêtes à manger en moins de 24 heures.

Pour accélérer au maximum le mûrissement des bananes, percer quelques trous dans la pelure et les mettre au micro-ondes pendant environ 30 secondes. Cette méthode est recommandée quand on a besoin de bananes mûres pour faire un pain aux bananes, par exemple, et non pour les manger nature.

Pour les tomates

Le sac de papier brun fonctionne également pour rendre les tomates plus tendres et savoureuses. On peut aussi déposer une pomme dans un sac de papier contenant des tomates vertes pour accélérer la maturation de celles-ci.

Pour les mangues

Le sac de papier brun est aussi utile pour les mangues qui ne sont pas assez mûres. On peut également déposer les mangues dans un contenant de grains de riz ou de maïs à éclater, en les recouvrant bien. Quelle que soit la méthode utilisée, ces fruits juteux devraient être moelleux et prêts à déguster 24 heures plus tard.

Pour les fruits à noyau

Le sac de papier est efficace pour faire mûrir les pêches ou les abricots durs. Autre truc : placer ces fruits entre deux serviettes et attendre quelques jours, jusqu’à ce qu’ils dégagent leur délicieux parfum. Mieux vaut ranger les fruits à noyau au frigo dès qu’ils sont mûrs, car ils se gâteront rapidement si on les laisse sur le comptoir.

À lire aussi: Comment faire les meilleurs bouillons