Grains germés, bon pour la santé?

Les grains germés, c’est quoi?

Ce sont des grains entiers (qui comprennent l’enveloppe et le contenu intégral du grain) que l’on fait germer dans des conditions appropriées de température, de lumière et d’humidité.

Qu’ont-ils de particulier?

«La germination confère aux grains des qualités nutritives supérieures et rend leur digestion plus facile», dit la diététiste Kelly Toups.

Quand le grain commence à germer, il libère certains nutriments emmagasinés dans la plante pour favoriser sa croissance. Alors que les grains entiers renferment des substances qu’on appelle «antinutriments», qui nuisent à l’assimilation par l’organisme de vitamines et minéraux importants, la germination décompose ces «antinutriments». Il s’ensuit que le fer, le zinc, le magnésium, le potassium, le calcium et l’acide folique sont mieux absorbés lorsqu’on consomme des grains germés que de simples grains entiers.

Même la teneur en antioxydants – comme les vitamines C et E et les polyphénols, qui ont des propriétés anticancer et sont bénéfiques pour la santé du cœur – augmente pendant la germination. En outre, les grains germés ont un taux plus élevé de protéines qui, de surcroît, sont de meilleure qualité, car elles contiennent davantage d’acides aminés essentiels. Dernière caractéristique et non la moindre: la germination accroît également la quantité totale de fibres, un véritable plus quand on sait que l’alimentation des Canadiens en est grandement déficiente.

Ainsi, la germination donne accès à un véritable trésor de nutriments?

Tout à fait. Et cette valeur nutritionnelle ajoutée est particulièrement importante pour les personnes qui ont une alimentation végétarienne ou végétalienne, ou qui souhaitent réduire leur consommation d’aliments de source animale. Par exemple, on sait depuis longtemps que même si les grains entiers renferment du fer et du zinc, l’organisme assimile moins bien ces nutriments lorsqu’ils sont de source végétale plutôt que de source animale.

Cependant, des recherches supplémentaires restent à faire sur l’ensemble des bienfaits des grains germés pour la santé, selon Kelly Toups. Donc, même si on a avantage à consommer davantage de grains germés, il est toujours recommandé d’avoir une alimentation variée incluant de généreuses portions de grains entiers.

À quoi ressemble le goût des grains germés?

La plupart des pains et des farines de grains germés, de même que les germinations fraîches prêtes à manger, ont un goût de noisette légèrement terreux.

Dans quels produits trouve-t-on des grains germés?

On vend des pains de grains germés depuis un bon moment déjà, mais le choix est de plus en plus grand, tout comme la variété des autres produits qui en contiennent. Les mélanges de grains germés frais prêts à manger s’ajoutent bien en garniture sur une salade ou un yogourt. De nombreux produits du commerce, les barres granolas et les céréales par exemple, comportent maintenant des grains germés croquants parmi leurs ingrédients. On trouve aussi dans les supermarchés des farines de grains germés, ainsi que des préparations pour crêpes ou muffins.

Un autre avantage des grains germés: plus le temps de germination a été long, plus le temps de cuisson sera court. Par exemple, du riz brun germé cuira plus rapidement que le même riz non germé.

Également bon à savoir

Le simple fait qu’un produit renferme des grains germés ne le rend pas automatiquement meilleur pour la santé qu’un produit à base de grains entiers. On doit quand même toujours lire l’étiquetage nutritionnel et la liste des ingrédients pour pouvoir faire un choix éclairé.

Les experts recommandent de ne pas consommer les grains germés crus à la maison, car l’environnement humide nécessaire à leur germination peut également favoriser la prolifération des bactéries.

