Menu des fêtes en toute convivialité

Les trucs pour un réveillon sans stress

Quand on reçoit, bien gérer son temps et sa cuisine garantit que tout le monde – y compris soi ! – passera une soirée agréable. Pour rester zen, il suffit de se préparer le plus possible à l’avance, de planifier les pauses nettoyage pour éviter le fouillis dans la cuisine et de varier les méthodes de préparation des plats (aliments crus, congelés, cuits ou grillés au four, ou préparés sur la cuisinière). Grâce à cet horaire bien pensé, le festin du réveillon de Noël ne sera que plaisir.

Une semaine avant

Truc: en préparer une plus grande quantité et en remplir de jolis bocaux pour un cadeau d’hôtesse express.

La veille

Préparer la vinaigrette et la conserver dans un récipient pour le service à table.

Préparer et réfrigérer le Houmous de brocoli.

Préparer la Chaudrée de homard.

Décongeler la pâte, préparer et cuire la garniture, monter et cuire le Pâté aux trois viandes et à l’érable. Laisser refroidir et mettre au frigo.

Le jour même

Au cours de l’après-midi, assembler la Salade de cresson aux poires, couvrir d’un essuie-tout humide et mettre au frigo.

30 minutes avant l’arrivée des invités, laisser tiédir le houmous et les craquelins à température ambiante. Brasser le houmous, arroser d’un filet d’huile de canola et saupoudrer de graines.

À l’arrivée des invités, mettre au four le Brie fondant aux canneberges et aux amandes.

Pendant l’apéro, réchauffer la chaudrée de homard.

Pendant que la chaudrée est servie, recouvrir le Pâté aux trois viandes et à l’érable de papier d’aluminium et la réchauffer à 190 °C (375 °F) 30 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit complètement chaude.

Respirer et savourer le moment!

