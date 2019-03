Pourquoi on devrait toutes adopter le one pot meal?

Combiner pour simplifier

Il n’existe pas de méthode plus simple de cuisiner. Au lieu de faire cuire séparément les légumes, la viande, les accompagnements et la sauce, on plonge tout dans la même casserole. Qu’il s’agisse d’une poêle, d’un chaudron, d’une plaque ou même d’une mijoteuse, il n’y aura qu’un seul plat utilisé, donc à laver, promis!

Tout est prêt en même temps

C’est là qu’on est charmés. Faire coïncider la cuisson du saumon avec celle des brocolis, sans oublier le riz qui a déjà refroidi… Oups, pas toujours évident! Avec cette méthode, on oublie la galère de la gestion culinaire et on s’assure de manger un repas où chaque élément est bien chaud.

Des légumes encore plus savoureux!

Avec les «one pot meals» on fait cuire les légumes avec les autres éléments qui composent le repas. Ils seront donc beaucoup plus savoureux puisqu’ils mijoteront directement dans la sauce et les épices du mets.

Génial pour la congélation

La majorité des mets préparés dans une seule casserole cuisent en sauce. Ils constituent donc des options idéales pour la congélation. On peut même choisir de doubler la recette et obtenir ainsi une tonne de lunchs pour les jours pressés!

De l’inspiration s’il vous plaît

Il existe des milliers de recettes sur internet. À vos souris!

«One pot pasta»: Les pâtes se prêtent particulièrement bien à ce mode de cuisson. Pourquoi? Parce qu’elles cuisent directement dans la sauce. Adieu deuxième chaudron et passoire!

«One pot quinoa»: Quinoa, riz brun, orge… peu importe. On varie les grains et on choisit un grain entier, riche en fibres. Le principe est le même qu’avec les pâtes: un repas complet sans chichi

À la plaque: On dépose tous les ingrédients sur une plaque: légumes, viande, pommes de terre, par exemple. On y ajoute de l’amour (des épices) et une touche d’huile… Résultat? Un délice! Attention, il faut choisir des ingrédients qui ont le même temps de cuisson. En se fiant à une recette, on y arrive plus facilement.

À la mijoteuse: Un outil indispensable pour cuisiner sans se casser la tête. On y dépose tous les ingrédients, on règle la température de cuisson et on oublie pour au moins 5 heures… difficile de faire plus simple! Si on ne possède pas de mijoteuse, rien ne nous empêche de réaliser un repas de type mijoté au four ou sur le feu.